Оржель рассказал о новых тарифах на газ

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Алексей Оржель сообщил, что цена на природный газ в январе-апреле 2020 года будет составлять 6,9 тыс.грн за 1 тыс.куб.м

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что цена на природный газ для украинского населения в январе-апреле 2020 года будет составлять 6,9 тыс.грн за 1 тыс.куб.м, информирует enovosty.com/news.

По словам Оржеля, существующий механизм фиксированной цены является рыночным и не вызвал критики со стороны Международного валютного фонда и других международных институций.

Важно отметить, что в цене не учтены тарифы на распределение и транспортировку газа.

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Как сообщалось ранее, правительство утвердило фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон в размере 8 тыс.грн/1 тыс.куб.м. Это означает, любой украинец может присоединиться к программе «Гарантированная цена на газ» и цена на природный газ в платежках будет на уровне 8 тыс.грн/1 тыс.куб.м в течение всего отопительного сезона