Оржель рассказал о новых тарифах на газ

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Дизайн интерьера, от которого хочется и плакать, и смеяться

Все фото »

Новости общества

03.12.2019 г.
18:30"Возвращайся и оставайся": Зеленский предложил заробитчанам возвращаться в Украину (ВИДЕО)
17:51Акция под НБУ набирает обороты:к митингующим присоединились обманутые вкладчики банков
17:37Отбирают пляжи: в Крыму устроили бунт против оккупантов
17:14Нацполиция разоблачила крупную сеть наркоторговцев
16:57"Взгляд из инвалидной коляски": Мир разделен между добром с одной стороны, и душевной глухотой и равнодушием - с другой
16:44Оржель рассказал о новых тарифах на газ
16:18"Будет членом НАТО": Столтенберг выступил с громким заявлением об Украине
Все новости общества

Аналитика

02.12.2019

Итоги дня: Злость китайского дракона, новые пенсии и рецепт возвращения Крыма

Итоги дня: Злость китайского дракона, новые пенсии и рецепт возвращения Крыма
Китай ввел санкции против США, украинцам пересчитали пенсии, а в полиции рассказали детали жуткого происшествия с убийством трёхлетнего сына депутата, ...
02.12.2019

Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками

Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками
Через неделю, 9 декабря, в Париже должна состояться встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина и Россия). Впервые после ...
28.11.2019

Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества

Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества
В ГБР рассказали об обысках у волонтёра Зверобой, Макаревич и Ахеджакова обратились с мощным требованием к Путину, а в ПЦУ рассказали, что нужно сделать ...

Последние новости

03.12.2019 г.
18:30 "Возвращайся и оставайся": Зеленский предложил заробитчанам возвращаться в Украину (ВИДЕО)
18:26 Три фракции в Раде огласили красные линии для Зеленского во время нормандской встречи (ВИДЕО)
18:25 СМИ: Микитась с Кучером и Черновецким-младшим подписали неофициальный меморандум о застройке Печерска (документ)
17:51 Акция под НБУ набирает обороты:к митингующим присоединились обманутые вкладчики банков
17:37 Отбирают пляжи: в Крыму устроили бунт против оккупантов
17:14 Нацполиция разоблачила крупную сеть наркоторговцев
16:57 "Взгляд из инвалидной коляски": Мир разделен между добром с одной стороны, и душевной глухотой и равнодушием - с другой
16:45 Ученые определили самый ценный фрукт на планете
16:44 Оржель рассказал о новых тарифах на газ
16:21 Партия Голос предлагает пересмотреть суммы лимитов для ФОПов, - Галина Васильченко (ВИДЕО)
16:20 Jaguar презентовал новый спорткар
16:18 "Будет членом НАТО": Столтенберг выступил с громким заявлением об Украине
15:48 Миссия МВФ добилась значительного прогресса в обсуждении политики и реформ
15:31 В Бразилии состоялась премьера нового Volkswagen Virtus GTS
15:29 В Раде пройдут парламентские слушания по рынку земли, - Сергей Власенко (ВИДЕО)
15:04 В Украине появился таинственный рейдовый катер, - Злой Одессит
15:00 Верховная Рада отнесла лиц на инвалидных колясках к участникам дорожного движения
14:51 Арестович: Путін спробує «зробити» Зеленського, користуючись своїми КДБшними навичками
14:45 Один из украинских вузов попал в Книгу рекордов Гиннесса
14:36 Ради детенизации рынка, государство должно отказаться от монополии на производство спирта, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)
14:33 Apple учредила собственную музыкальную премию: определены первые победители Apple Music Awards
14:30 В Японии завершилось строительство стадиона для Олимпиады-2020 (ФОТО)
14:15 Польша собирается упростить законы для мигрантов: как это повлияет на экономику страны
14:10 Ученые: Глобальное потепление негативно влияет на беременных женщин
14:00 Масштабный пожар на складах в Полтаве: появились подробности (ФОТО)
13:49 Дмитрий Кулеба напомнил депутатам о необходимости согласования энергетических законопроектов с Еврокомиссией
13:43 Труба и его замы буду уволены, ГБР ждет полный апгрейд, - Александра Устинова (ВИДЕО)
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
13:25 Lockheed Martin получит почти $1 млрд на новую систему гиперзвукового оружия
13:03 В австралийской пустыне нашли человека, заблудившегося две недели назад
13:01 Трамп объявил войну двум странам G20. Кто попал под удар?
13:00 Украинский автолюбитель создает суперкары, которыми заинтересовались арабские шейхи (ФОТО)
12:56 ВМС США получат новейшую модификацию подлодок класса "Вирджиния", - "Злой одессит"
12:45 Стало известно, какие сервисы станут доступны киевским школьникам благодаря ученическому е-билету
12:42 IKEA приняла внезапное решение по судьбе магазина в Украине
12:30 ВМФ США только что заключил крупнейший контракт на строительство 9 новых подводных лодок
12:15 Сеть насмешил видеоролик, на котором Трамп "забыл" о своей супруге перед посадкой в вертолет (ВИДЕО)
12:00 Коммунальщики рассказали, как будут наказывать за незаконную вырубку новогодних деревьев
12:00 Тренды на рынке топлива: Что ждёт украинских автомобилистов
11:57 Золотой мяч: определен лучший футболист 2019 года
11:27 Деньги, газ и влияние гораздо важнее Донбасса для Путина, – дипломат
11:24 ГСЧС: В Украине ожидается сильный ветер, снегопад и гололед
11:14 Новая чистка: Из "Слуги народа" исключили трех нардепов
11:09 Милованов рассказал о судьбе руководства "Нафтогаза"
10:53 На украинские стартапы выделили еще 50 миллионов. Как их получить?
10:20 В Лондоне начинается встреча лидеров НАТО: поговорят об Украине
10:00 Украинцы рассказали о наиболее привлекательных странах для трудоустройства
09:44 Цена на газ РФ в Европе обвалилась до 15-летнего минимума
09:22 Мир шокировала новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением
09:18 Пономарь рассказал о новой фазе процесса импичмента Трампа
09:07 Война на Донбассе: ВСУ сильно отомстили врагу
09:06 Кулеба назвали причину сговорчивости Кремля
09:03 Доллар побил новый рекорд
07:50 ТОП-5 проблем, которые могут возникнуть с автомобилем в зимнее время
07:40 В Киеве может появиться аналог нью-йоркского «Центрального парка»
07:30 Стартап из США представил беспилотник на реактивных микротурбинах (ВИДЕО)
07:15 Жительница Германии нашла инопланетянина на Google-картах (ФОТО)
07:00 Капсула времени на дороге: в сети опубликовали снимки "Запорожца" с пробегом 121 км (ФОТО)
02.12.2019 г.
21:59 МИД Украины вручило ноту протеста послу Венгрии
21:54 Разумков пообещал внести правку о ГБР, чтобы продолжить расследование преступлений против Майдана (ВИДЕО)
Все новости »

Оржель рассказал о новых тарифах на газ

Главная » Последние новости » Новости общества » Оржель рассказал о новых тарифах на газ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Алексей Оржель сообщил, что цена на природный газ в январе-апреле 2020 года будет составлять 6,9 тыс.грн за 1 тыс.куб.м

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что цена на природный газ для украинского населения в январе-апреле 2020 года будет составлять 6,9 тыс.грн за 1 тыс.куб.м, информирует enovosty.com/news.

По словам Оржеля, существующий механизм фиксированной цены является рыночным и не вызвал критики со стороны Международного валютного фонда и других международных институций.

Оржель рассказал о новых тарифах на газ

Важно отметить, что в цене не учтены тарифы на распределение и транспортировку газа.

Читайте: Цены на ж/д билеты могут существенно увеличиться

Как сообщалось ранее, правительство утвердило фиксированную цену на газ на весь отопительный сезон в размере 8 тыс.грн/1 тыс.куб.м. Это означает, любой украинец может присоединиться к программе «Гарантированная цена на газ» и цена на природный газ в платежках будет на уровне 8 тыс.грн/1 тыс.куб.м в течение всего отопительного сезона


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 345

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Злость китайского дракона, новые пенсии и рецепт возвращения Крыма
Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками
Итоги дня: Скандал со свободой слова, угроза для НАТО и сероватая пятница
Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества
Украинский оборонпром пойдет по рукам?
Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров
Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Как и зачем Зе-власть намерена душить свободу слова
Все статьи


Читайте также

Цены на ж/д билеты могут существенно увеличиться
 В Украине повысят тарифы на электроэнергию: названа причина
В Украине хотят легализовать криптовалюту: подробности
 The New York Times: Трамп сообщил, что он готов принять решение о тарифах на европейские автомобили
The New York Times: Китай давит на Вашингтон относительно отмены тарифов
 Необоснованный рост тарифа на транспортировку газа негативно скажется на ГМК, - ФРУ
В Днепропетровской области из автомобиля скорой помощи на ходу выпал пациент (ВИДЕО)

Армия

Винтовка М14 (США)
Радиолокационная станция 3DELRR (США)
Миномет 60-мм М224 (США)
Ракета управляемая противотанковая "Конус"
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму (8857)

Украинцам предстоит отдыхать в декабре целых 10 дней (7640)

В Украине хотят сократить количество университетов: зачем и что из этого получится (5785)

США подарили украинским полицейским 88 автомобилей (ФОТО) (4039)

Забыли отпустить: стало известно о жестоком произволе в колонии под Киевом (3943)

Под Киевом накрыли арсенал оружия: подробности (3104)

Сегодня у православных христиан начинается Рождественский пост: традиции и запреты этого периода (1470)

Завтра зима: синоптики анонсировали первый снег (1390)

Борису Патону - 101 год: в Киеве с помощью ИИ создали портрет украинского академика (ФОТО) (1383)

"Сэкономим около 2 млрд гривен", - Дубилет рассказал, как в Украине будут проводить перепись населения (1343)

Персоны

Михаил
ПРОХОРОВ
Олег
МКРТЧАН
Владимир
ЛАНОВОЙ
Джастин
ТРЮДО
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Дифтерия наступает: нас — более 42 млн, вакцин — 6,8 млн. Как уберечься от опасного заболевания


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками (15114)

По дну ходят люди: в сети показали фото еще одной экологической катастрофы в Крыму (8854)

Стало известно, что стояло за нашумевшей историей с Януковичем и шапками (8830)


Экономические новости youtube

Арестович



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 