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Новогодний локдаун: Шмыгаль рассказал, как украинцы будут отмечать праздники

Главная » Последние новости » Новости общества » Новогодний локдаун: Шмыгаль рассказал, как украинцы будут отмечать праздники
 
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В правительстве рассказали, какие ограничения будут действовать в период новогодне-рождественских праздников

Сейчас в правительстве есть два вероятных сценария карантинных ограничений. Об этом в интервью украинскому изданию рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, первый сценарий предусматривает снижение числа заболевших, но на такой вариант нет смысла сильно полагаться. Нужно делать ставку на возможность управлять ситуацией: либо точечными, либо тотальными ограничениями. Шмыгаль подчеркнул, что в случае, если угроза жизни украинцев будет расти, то нужно будет обязательно ввести жесткий локдаун, чтобы спасать десятки тысяч. , информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, премьер-министр предупредил о том, что под конец года, из-за пандемии, определенные ограничения все же будут, потому бизнес должен к этом приготовиться. Какие именно ограничения будут действовать в стране, сейчас обсуждается. Сейчас нужно проводить итоги того, как на ситуацию повлиял карантин выходного дня, а потом составлять конкретный план на новогодние праздники. Шмыгаль рассказал и о том, что правительство расписывает детальный план действий по вакцинированию населения.

Напомним, ранее некоторые украинские города решили отказаться от установления новогодней ёлки, а все массовые празднования переходят в режим онлайн. Отметим, ряд стран в Европе решили на Рождество несколько ослабить жесткие карантинные ограничения.

Читайте: В правительстве озвучили режим работы детсадов и школ на время карантина


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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