Нацполиция разоблачила крупную сеть наркоторговцев

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Украинские полицейские разоблачили крупную сеть наркоторговцев

В Национальной полиции Украины сообщили, что полицейские разоблачили крупную сеть наркоторговцев и изъяли наркотиков на общую сумму в полтора миллиона гривен, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители разоблачили наркоторговцев, которые сбывали наркотики, прекурсоры и психотропы на территории Мариуполя. Инициатор создал целую систему сбыта наркотиков, которая состояла из нескольких дилерских уровней.

Часть наркотиков шла на временно оккупированную территорию, где у организатора существовала еще одна дилерская сеть. Место проведения «сделки» постоянно меняли, а для связи использовали шифр.

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Полицейские одновременно провели 15 обысков, в ходе которых изъяли шесть видов запрещенных веществ. Стоимость наркотиков по ценам «черного» рынка составляет 1 500 000 гривен. У лидера группы обнаружили также пистолеты, патроны и противотанковую гранату.

Сейчас 7 участников группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.