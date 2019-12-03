Миссия МВФ добилась значительного прогресса в обсуждении политики и реформ

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Рон ван Роден сообщил, что миссия МВФ добилась значительного прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лежать в основе новой программы, поддерживаемой МВФ

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден сообщил, что представители МВФ во время своего визита в Украину провели с представителями власти эффективные переговоры и теперь планируют вернуться к переговорам о новой программе, информирует enovosty.com/news.

Рон ван Роден подчеркнул, что миссия МВФ добилась значительного прогресса в обсуждении реформ и политики, которые должны быть в основе программы МВФ.

Во время переговоров обсуждались денежно-кредитная и финансовая политики, а также реформы, направленные на укрепление верховенства закона, улучшение бизнес-среды и увеличение экономического роста

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что в переговорах с МВФ существует огромный прогресс. МВФ и Украина очень хорошо понимают друг друга и делают много шагов навстречу