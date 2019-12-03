ГСЧС: В Украине ожидается сильный ветер, снегопад и гололед

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В ближайшие сутки во многих регионах Украины будет наблюдаться сложная погодная обстановка.

Пресс-центр ГСЧС сообщает, что 3 декабря украинцам следует быть готовыми к сильным порывам ветра, снегопадам и гололеду. Спасатели объявили первый (желтый) уровень опасности, информирует enovosty.com/news.

Ссылаясь на данные Укргидрометцентра, ведомство заявило, что на западе, юге и востоке сегодня ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Сильные снегопады прогнозируются в ночное время в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. На дорогах Украины, кроме южных регионов, прогнозируется гололед.

На протяжении сегодняшних суток в Киеве также заснежит. Метеорологи прогнозируют 2-5-сантиметровый покров. На дорогах столицы возможен гололед.

В ГСЧС напомнили, что погодные условия негативно влияют на дорожную ситуацию. Так, на Полтавщине уже произошел транспортный коллапс. Вчера, 2 декабря, из снежного плена специалисты вытащили 12 грузовиков. В частности, в вечернее время фура Iveco съехала на обочину дороги возле села Новая Диброва. Продолжить движения автомобиль уже не смог из-за снега. Спасатели ГСЧС помоги водителю отбуксировать грузовик на безопасную часть дороги.

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