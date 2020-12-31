Украина поставит Индонезии противокорабельный РК «Нептун»

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Украина поставит Индонезии противокорабельный РК "Нептун"

Украина поставит Индонезии противокорабельный комплекс «Нептун», соответствующий меморандум уже подписан. Об этом сообщает Defense Express. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, представители Индонезии и Украины подписали соглашение об усилении военного сотрудничества, которое включает договоренность о поставках новейшей системы береговой обороны Нептуна. Индонезия надеется купить новые украинские радиолокационные системы, ракеты «воздух-воздух» и новую систему береговой обороны РК-360MЦ Нептун.

Подписанию меморандума предшествовали длительные переговоры, о время которых украинским специалистам удалось убедить индонезийцев в «преимуществах ряда украинских вооружений». По словам представителя компании «Прогресс», кроме «Нептуна» индонезийцев заинтересовали украинские радары и авиационные ракеты.

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Индонезийские военные положительно оценили РЛС 90К6Е от НПК «Искра». Этот мобильный 3D радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах. Также военных заинтересовали авиационные ракеты Р-27