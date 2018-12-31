Новый год 2019: главные приметы праздника

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В народе существуют различные приметы и запреты, связанные с празднованием Нового года.

Предлагаем вам узнать, как привлечь в новогоднюю ночь в свою жизнь достаток, здоровье и благополучие, информирует enovosty.com/news.

Чтобы следующий год был счастливым, не рекомендуется его праздновать с пустыми карманами. Согласно суевериям, нельзя в Новый год и работать.

В народе бытует мнение, что в новогоднюю ночь не нужно выносить мусор из дома, чтобы не зазвать в него беду. Также перед Новым годом не следует пришивать пуговицы. Приметы гласят, что таким образом можно «пришить» старые проблемы.

Для встречи Нового года постарайтесь не надевать старые или черные вещи. Во время боя курантов загадывайте такие желания, у которых нет частицы «не». Вместо того, чтобы произнести «не хочу больше болеть», думайте: «хочу быть здоровым».

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Что касается праздничного стола, то на него нельзя ставить тех, кто имеет привычку «оглядываться назад»: раков, крабов или омаров. 2019-й лучше встречать без свинины, ведь Свинья является символом наступающего года. Поэтому следует обойтись без холодца, буженины, бекона и колбас.

Согласно приметам новогодняя ночь – магическая. В это время Вселенная посылает на Землю мощные энергические потоки. Поэтому встречать Новый год рекомендуется в хорошем, веселом настроении.