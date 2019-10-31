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Украинские банки с начала года увеличили чистую прибыль в 4,4 раза

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинские банки с начала года увеличили чистую прибыль в 4,4 раза
 
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Украинские банки с начала года получили чистую прибыль в размере 48,35 млрд грн, что в 4,4 раза больше аналогичного периода прошлого года

В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что за первые три квартала текущего года украинские банки получили чистую прибыль в размере 48,35 млрд грн, что в 4,4 раза больше аналогичного периода прошлого года, информирует enovosty.com/news.

Увеличение доходов, по мнению представителей Нацбанка, связано с ростом чистых комиссионных (на 14%) и процентных (на 18%) доходов банков. Это стало возможным благодаря развитию безналичных операций и росту потребительского кредитования. Увеличение доходов также связано с ростом доходов государственных банков, связанных, в частности, с валютной переоценкой.

Украинские банки с начала года увеличили чистую прибыль в 4,4 раза

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что начатое Нацбанком снижение ставок благоприятно влияет на прибыльность банков. Стоимость фондирования уменьшается, а повышения спроса на кредитные ресурсы обеспечивает увеличение прибыльности в розничном сегменте кредитования.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 56

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