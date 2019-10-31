Ученые отыскали на дне моря субмарину, пропавшую в годы Второй мировой войны

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Исчезнувшую в годы Второй мировой войны британскую подводную лодку отыскали возле берегов Мальты.

Обломки британской субмарины, которая пропала во время Второй мировой войны, ученые смогли найти на дне море. Подводная лодка была обнаружена у берегов Мальты. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Археологи считают, что нашли субмарину HMS Urge. Во время войны она вместе с другими подлодками базировалась на Мальте. Скорее всего, затонула она тогда, когда флот Британии приказал ей передислоцироваться в Египет в связи с непрекращающейся немецкой осадой. До пункта назначения HMS Urge не добралась. Известно лишь, что от пункта дислокации субмарина отплыла 27 апреля 1942 года. На ее борту было 32 члена экипажа, 11 других военных моряков и 1 журналист.

Ученые из Университета Мальты заявили, что исследовали море по просьбе внука командующего во время Второй мировой война флотом. Именно он натолкнул археологов на мысль о затопленной субмарине.

Подводную лодку нашли на глубине 130 метров и на расстоянии 3 километров от берега. Министерство обороны Великобритании уже подтвердило, что найденные обломки являются частью их субмарины.

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Ученые предполагают, что в HMS Urge попала мина.