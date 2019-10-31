Синоптики спрогнозировали погоду на начало ноября

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики спрогнозировали погоду на начало ноября Синоптики спрогнозировали погоду на начало ноября

Закрыть Отправить

В Украину идут ночные заморозки. Бабье лето больше не вернется, погода взяла курс на зиму.

Как передают сотрудники Укргидрометцентра, начало ноября ознаменуется прохладной погодой. Однако погода будет довольно солнечной, информирует enovosty.com/news.

Сегодня, 31 октября, и завтра, 1 ноября, ожидается переменный ветер со скоростью 3-8 м/с. В среднем по стране ночью столбики термометров опустятся до -6…-1 градусов. Днем воздух прогреется до +1…+6, солнце будет часто выходить из-за туч. Теплее всего в эти дни будет на юге и на Закарпатье. В этих регионах ночью максимально похолодает до -2. Днем же возможно потепление до +9.

Практически такая же ситуация, по словам синоптиков, сохранится и 2 ноября, и 3 ноября. Однако в субботу и воскресенье жители западных, северных и местами центральных регионов должны приготовиться к небольшим кратковременным дождям. Вместе с тем погода не в период осадков обещает быть малохмарной.

В Украине в выходные ночью ожидаются морозы до -8…-1 градусов. Днем в среднем воздух прогреется до +4…+12 градусов. Радовать погода будет Закарпатье и Прикарпатье. Там в субботу и воскресенье днем местами столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

Читайте: В США на территорию фермы упал спутник для "космических селфи"