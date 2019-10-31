На Львовщине СБУ обнаружила схрон с военными средствами поражения

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На Львовщине сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения

Вблизи нефтяных скважин в Бориславе на Львовщине сотрудники СБУ обнаружили схрон с военными средствами поражения, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Из тайника, обустроенного в нежилом здании, изъято 400-граммовую тротиловую шашку, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним. Средства поражения были упакованы в мешки и скрыты между бетонными плитами.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления источников происхождения оружия и лиц, причастных к наполнению схрона.

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