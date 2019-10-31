Илон Маск присоединился к высадке 20 миллионов деревьев

Главная » Последние новости » Новости общества » Илон Маск присоединился к высадке 20 миллионов деревьев Илон Маск присоединился к высадке 20 миллионов деревьев

Закрыть Отправить

Илон Маск откликнулся на инициативу популярного американского блогера. Миллиардер пожертвовал деньги на высадку 20 млн деревьев.

Глава Tesla и SpaceX снова проявил заботу об окружающей среде. Миллиардер решил помочь американскому блогеру собрать деньги на посадку огромного количества деревьев. Об этом стало известно благодаря переписке Маска и блогера MrBeast на просторах Твиттера, информирует enovosty.com/news.

Илон обратился к MrBeast с просьбой объяснить суть акции. Получив ответ, миллиардер без всяких размышлений внес пожертвование. Маск написал «Звучит достойно. Жертвую миллион».

Отметим, что цель акции, организованной MrBeast, заключается в том, чтобы посадить 20 млн новых деревьев. Для этого блогер намерен собрать такую же сумму денег. Организатор подсчитал, что один саженец обойдется ровно в 1 доллар.

Помимо этого, Илон Маск во время разговора о высадки деревьев изменил свой ник на Treelon, а свое фото заменил на снимок леса.

Читайте: В столице появится фитнес-парк с озером: подробности (ФОТО)