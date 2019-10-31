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«CO-topia»: каким может быть мир в 2030 году, если человечество одержит победу в борьбе с изменением климата

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Прямо сейчас мы проигрываем борьбу с изменением климата — но как будет выглядеть победа? Какова жизнь в зеленом мире?

К 2030 году наши выбросы CO2 будут значительно сокращены. Мясо на обеденном столе будет редким зрелищем. Вода и воздух, которым мы дышим, будут чище, а природа восстановится. Деньги в кошельке будут потрачены на то, чтобы быть с семьей и друзьями, а не на покупки товаров. Сохранение климата влечет за собой огромные изменения, но в то же время оно может сделать нас намного счастливее., информирует enovosty.com/news.

Прямо сейчас мы проигрываем борьбу с изменением климата — но как будет выглядеть победа? Какова жизнь в зеленом мире?

Вот одна из версий «CO-topia»:

Утром вы выходите из своей парадной двери в зеленый и пригодный для жизни город, где бетона становится все меньше, а зеленые фасады и парки растут. Если вы решите вызвать такси, алгоритм вычислит самый рациональный маршрут для автомобиля и подберет несколько других людей на пути.

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После того, как городской совет запретил частные автомобили в городе, появилось много новых услуг мобильности. Вам дешевле не иметь свой собственный автомобиль, что, в свою очередь, уменьшает заторы, поэтому вам легче и быстрее прибыть в пункт назначения, и вам не придется тратить время на поиски места для парковки. Вы также можете выбрать поездку на велосипеде, скутере или общественном транспорте.

Воздух, которым вы дышите в городе, чище, потому что на улицах гораздо меньше машин, а остальные электрические — все электричество на самом деле зеленое. Меньше шума и гораздо больше места для парков и пешеходных улиц, так как все парковочные места стали доступны. Что есть на обед, вы можете выбрать из десятков восхитительных блюд — большинство из них на растительной основе, поэтому вы едите более здоровую и более экологически чистую пищу, чем когда обед означал выбор между пятью гамбургерами.

Одноразовый пластик — далеко в прошлом. Вы по-прежнему берете с собой кофе, но он в чашке многоразового использования, которую вы оставляете в следующей кофейне, чтобы вернуть свой депозит. Та же система применяется к пластиковым бутылкам и другим контейнерам на вынос. Дома все ваши бытовые приборы превращены в сервисные контракты. Если ваша посудомоечная машина вот-вот сломается, это больше не ваша проблема. Поставщик услуг уже знает о проблеме и послал кого-то, чтобы исправить это. Когда машина перестала работать, поставщик забирает старую машину и устанавливает новую.

Люди пробуют новые типы условий жизни с более общими функциями и пространством. Это означает, что больше людей могут позволить себе жить в городах. Больше домов построено из дерева, что делает их более приятными для жизни и намного безопасными для климата, чем бетонные здания.

Поскольку вы покупаете гораздо меньше вещей, вы можете позволить себе продукты лучшего качества и дизайна. «Откажитесь, повторно используйте, уменьшите, переработайте» — это новый взгляд на продукты: если товар вам не нужен, вы отказываетесь; если вы купите его, вы будете использовать его снова и снова; и, в конце концов, вы переработаете его. Вся упаковка изготавливается из трех видов пластика или других новых материалов, поэтому в наши дни их переработка проще.

Сельское хозяйство кардинально изменилось, поскольку новые растительные альтернативы мясным и молочным продуктам усложнили конкуренцию традиционным животным продуктам. Большая часть земли, ранее использовавшейся для производства сырья для животных, стала доступной. Поскольку люди в городах начали ценить походы на природу, туризм, охота и рыбная ловля теперь предлагают новые виды дохода для людей, живущих в сельской местности. Леса и природа снова распространяются по всему земному шару. Люди больше путешествуют в своем регионе и на поездах, поэтому объем воздушного движения начал сокращаться. Большинство авиакомпаний перешли на электротопливо, биотопливо или электричество.

Если мы представим, каким может быть будущее, то у нас будет больше стимула бороться против изменения климата.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 45

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