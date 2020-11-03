Украина готовится к приобретению чешских САУ Dana M2

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Украина готовится к приобретению чешских самоходных гаубиц Dana M2

Украинские Вооруженные силы ведут переговоры о приобретении новых чешских самоходных гаубиц Dana M2. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Ссылаясь на главу ракетных войск и артиллерии командования Вооруженных сил Украины генерал-майора Андрея Малиновского, ArmyInform.com.ua сообщило, что Украина теперь ищет новые самоходные колесные гаубицы Dana M2 взамен устаревшим 152-мм гаубицам.

«В настоящее время рассматривается вопрос о закупке и поставке 152-мм самоходных гаубиц «ДАНА-М2» производства Чехии для замены буксируемых гаубиц», — сказал Андрей Малиновский.

Гаубица DANA M2 оснащена мощной бортовой системой управления, которая содержит подсистемы диагностики, навигации, автоматического наведения пушки, автономный расчет элементов стрельбы и подсистему подбора боеприпасов. Модернизированная система автоматического наведения позволяет быстро и полностью автоматически привести оружие в полную боеготовность.

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