ГСЧС объявила в Украине штормовое предупреждение

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В Украине вновь объявлено штормовое предупреждение. Сегодня по всей стране прогнозируются сильные порывы ветра.

Как передает пресс-служба ГСЧС, сегодня, 3 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. В разных регионах страны ожидаются порывы ветра до 15 – 20 м/с, информирует enovosty.com/news.

В связи с этим уровень опасности – первый (желтый). Помимо этого, синоптики прогнозируют сегодня на половине территории дождевую погоду. Осадков не предвидится на юге и востоке Украины. В среднем воздух днем прогреется до +9…+14 градусов.

В связи со штормовым предупреждением сегодня спасатели рекомендуют воздерживаться от длительного пребывания на улице. Во время нахождения в помещении необходимо позаботится о том, чтобы все окна и двери были плотно закрытыми, а на балконах не находились вещи, которые могут рухнуть вниз.

Оказавшись в непогоду на улице, лучше держаться подальше от баннеров, линий электропередач и старых деревьев. Особенно опасными спасатели называют тополя. Под ними категорически нельзя парковать автомобиль во время сильных порывов ветра.

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Во время падения деревьев или травмирования людей следует обращаться на «101» или «103».