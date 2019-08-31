Синоптики: Какой будет погода в начале осени

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Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на ближайшие дни. Согласно прогнозу, летнее тепло продолжается.

В первые дни сентября в Украине будет преимущественно сухо и жарко. Днем столбики термометров поднимутся до +31 градусов, информирует enovosty.com/news.

Согласно прогнозу синоптиков, 1 сентября средняя температура по Украине составит +27…+30 градусов. В большинстве областей будет преобладать сухая погода. Кратковременные осадки возможны только на Киевщине и Черниговщине.

Понедельник, 2 сентября, будет по-летнему теплым. Температура воздуха будет такой же, как и в воскресенье.

3 сентября осадки немного захватят западные регионы страны, там ожидаются дожди и даже грозы. Несмотря на это, будет тепло — +24…+30 градусов. В центральных регионах воздух прогреется до +28…+31 градусов, на севере – до +26…+30 градусов, на востоке – до +25…+28 градусов, а в южных областях столбики термометров покажут +27…+31 градусов.

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В среду, 4 сентября, холоднее всего будет в западных областях. Здесь по-прежнему ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Из-за этого ощутимо похолодает в этой части страны – до +20…+25 градусов. На остальной территории Украины сохраниться летнее тепло, стоит рассчитывать на +25…+31 градусов.