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Одесситы вышли на Марш равенства: есть задержанные

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В Одессе на Приморском бульваре состоялся Марш равенства, отстаивающий права ЛГБТ-сообществ.

Сегодня, 31 августа, одесситы вышли на Марш равенства. В шествии участвуют приблизительно 350 людей. Основным символом стал большой разноцветный радужный флаг, символизирующий ЛГБТ-организации, информирует enovosty.com/news.

Во время Марша участники скандировали: «Счастливые люди – счастливый город», а также «Права людей превыше всего».

Мероприятия посетили также члены мюнхенской делегации. Их было около 30 людей. Помимо них, на Марш равенства в Одессу приехали сотрудники шести европейских посольств.

Во время шествия участникам Марша намеревались помешать представители различных радикальных и отдельных религиозных организаций. Полицейские оттеснили особенно настырных, задержано было три человека. Их отправили в Приморское полицейское отделение.

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Добавим также, что за охрану порядка на сегодняшнем мероприятии в Одессе отвечают более 500 правоохранителей.

Ранее стало известно, что 15 сентября отстаивать права ЛГБТ-сообществ выйдут жители Харькова. Именно на середину сентября запланирован ХарьковПрайд.


Автор: Катерина Лукьянчук
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