В Европе презентовали 130-мм танковую пушку (ВИДЕО)

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В Европе презентовали 130-мм танковую пушку

Всемирноизвестный немецкий производитель оружия Rheinmetall презентовал видео, на котором демонстрируется новая 130-мм гладкоствольная танковая пушка. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

130-мм гладкоствольная танковая пушка Rheinmetall для боевых танков (MBT) является инновационой технологией во времена сложных систем защиты и увеличения угроз

Новая гладкоствольная технология весит (без монтажных компонентов) 3000 кг, а длина ствола составляет 6,63 метра. Rheinmetall также разрабатывает соответствующие боеприпасы. Эта система будет совместима с европейским Main Ground

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