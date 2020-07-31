Украина приветствует первые «конструктивные» переговоры с Ираном, — Reuters

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Украина приветствует первые «конструктивные» переговоры с Ираном относительно падения авиалайнера

Украина заявила, что первый раунд переговоров с Ираном был конструктивным и она полна решимости «привлечь Иран к ответственности». Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

«Переговоры длились 11 часов и закончились поздно вечером. В целом они были конструктивными», — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. “Конечно, если переговоры с Ираном окажутся безуспешными, мы пойдем в международные суды…Но это план Б”, — сказал Кулеба.

«А план А — это переговоры с Ираном, решение всех этих вопросов и выплата компенсации. Мы видим, что Иран настроен на серьезный и содержательный разговор», — сказал он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил в феврале, что Украина не удовлетворена размером компенсации, которую Иран предложил семьям украинцев, погибших в результате инцидента. Кулеба сообщил, что Украина приложит все усилия, чтобы максимизировать компенсации.

Ранее сообщалось, что запись из черного ящика свидетельствует о «незаконном вмешательстве в работу самолета».