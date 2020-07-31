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СБУ блокировала незаконную масштабную вырубку леса

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СБУ блокировала незаконную масштабную вырубку леса

В ходе спецоперации Служба безопасности Украины совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуратуры задокументировала факты незаконной масштабной вырубки деревьев в гослесхозах на западе и севере Украины, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители установили, что к незаконной вырубке причастны должностные лица лесных хозяйств, которые способствовали незаконным вырубкам многолетних дубов и других ценных пород деревьев. По версии следствия, их действия нанесли государству большие убытки.

СБУ блокировала незаконную масштабную вырубку леса

В Житомирской области правоохранители разоблачили незаконные вырубки деревьев лесхозов при проведении оздоровления лесов. Незаконный бизнес организовал руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий области, который создал и возглавил группу. В ее состав входили должностные лица государственной лесной охраны, специализированного лесозащитного предприятия и коммерсанты.

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В течение трех лет служащие государственного предприятия проводили незаконные рубки леса и вносили недостоверные сведения в служебную документацию. Древесину злоумышленники реализовывали заказчикам, в том числе за границу.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 607

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