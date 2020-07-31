Нацполиция блокировала деятельность банды, которая незаконно присваивала объекты недвижимости

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция блокировала деятельность банды, которая незаконно присваивала объекты недвижимости Нацполиция блокировала деятельность банды, которая незаконно присваивала объекты недвижимости

Закрыть Отправить

На Одесчине Нацполиция блокировала деятельность банды, которая незаконно присваивала объекты недвижимости

Злоумышленники в течение нескольких лет мошенническим путем, используя поддельные документы и подставных лиц, присваивали жилье живых и умерших одиноких граждан, недвижимость, находившуюся в ипотеке, и нежилые помещения территориальной общины. На их счету более десятка объектов недвижимости общей стоимостью более четырнадцати миллионов гривен, информирует enovosty.com/news.

Полицейские также установили причастность группировки к разбойному нападению и лишению свободы одессита. Под угрозой пистолета они отобрали у него несколько сотен долларов и гривен и удерживали потерпевшего, пока не заставили написать расписку о несуществующем долге.

Вчера следователями одесской полиции совместно с оперативниками УСР под процессуальным руководством областной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделений КОРД и батальона полиции особого назначения проведено более 60 обысков. Проводились они по адресам проживания фигурантов и лиц из их круга общения, в офисных помещениях и транспортных средствах на территории Одесской и Херсонской областей.

Читайте: Facebook запускает синхронизацию фотографий для мобильных телефонов

В ходе проведенных мероприятий правоохранители изъяли несколько десятков мобильных телефонов, компьютерную технику, банковские карточки на имя третьих лиц, долговые расписки, копии правоустанавливающих документов на недвижимость, визитки нотариусов, копии паспортов граждан Украины, загранпаспорта, балаклавы и другие вещественные доказательства их преступной деятельности.