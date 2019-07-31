РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Впечатляющие ретрофотографии со дна озера

Все фото »

Новости общества

31.07.2019 г.
17:11Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ
16:52Командование оккупантов на Донбассе принудительно удерживает наемников, пока они не найдут себе замены, - разведка
15:42"Режим тишины" на Донбассе: Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ
15:22В Украине хотят сделать игровые зоны для детей в кафе и ресторанах
14:45«Ядовитая химия с мышьяком»: По Крыму развозят смертельно опасный песок
14:30Прощай, лето!: В августе в Украину придут первые заморозки
13:51В десятках городов Украины анонсировали военные парады ко Дню Независимости
Все новости общества

Аналитика

30.07.2019

Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат

Итоги дня: Арест российского танкера, золотой хлеб и рост зарплат
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по электронным госуслугам, в Госстате констатировали реальный рост зарплат, а суд арестовал задержанный ...
30.07.2019

Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия

Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Новое обострение отношений между Украиной и Россией было инициировано Украиной. Обоснованность этой акции, честно говоря, представляется довольно сомнительной ...
29.07.2019

Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири

Итоги дня: Звездное время Ольхи-М, школа депутатов и огненный ад в Сибири
Минобороны показало кадры с новых испытаний высокоточного ракетного комплекса "Ольха-М", депутаты проходят учение в Трускавце, а российская Сибирь стирается ...

Последние новости

31.07.2019 г.
18:01 Внутренний рынок металлопроката вернется к росту в 2020 году, - гендиректор «Метинвеста»
17:47 "Сам догорит": Российские чиновники считают, что лесные пожары можно не тушить
17:31 В столице ученица автошколы протаранила Bentley (ВИДЕО)
17:11 Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ
16:52 Командование оккупантов на Донбассе принудительно удерживает наемников, пока они не найдут себе замены, - разведка
16:32 Александр Леонов рассказал о важности приватизации госбанков
16:07 "Нафтогаз" требует от России компенсировать $5,2 млрд за экспроприацию активов в Крыму
15:42 "Режим тишины" на Донбассе: Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ
15:23 В Украине планируется масштабная приватизация госбанков
15:22 Арешт російського судна в Ізмаїлі і його сумнівні наслідки
15:22 В Украине хотят сделать игровые зоны для детей в кафе и ресторанах
15:03 Сирийский сценарий для Персидского залива, - Злой Одессит
15:00 С начала года в Украину ввезли почти 250 тысяч легковых автомобилей
14:45 «Ядовитая химия с мышьяком»: По Крыму развозят смертельно опасный песок
14:35 «Интоксикация продолжается»: Адвокат Навального рассказала о состоянии здоровья политика
14:30 Прощай, лето!: В августе в Украину придут первые заморозки
14:21 Американско-китайские переговоры по торговым вопросам завершились досрочно
13:51 В десятках городов Украины анонсировали военные парады ко Дню Независимости
13:42 Беларусь оказалась причастной к созданию северокорейских баллистических ракет
13:37 Россия стягивает к украинской границе военную технику без бортовых номеров и опознавательных знаков
13:26 Разразился жалобами: Филарет пошел на новый громкий выпад против Епифания
13:23 Портников рассказал о главном оружии украинцев
13:21 "Банки продать, мораторий снять": У Зеленского отметились громкими инициативами
13:19 Составлен список стран, которые больше всего помогают украинской армии
13:14 Назван самый дешевый фрукт в стране
12:41 Составлен список самых популярных в Украине мотоциклов
12:20 Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня
12:12 Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить? - эксперт
12:07 Франция объявила о разработке «космических» пулеметов и лазеров для противодействия кибератакам
11:42 Богдан в ближайшее время объявит об уходе, - источник
11:38 В Украине могут снять мораторий на продажу земли
11:10 Трамп рассказал, почему так активничает в твиттере
10:55 Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
10:36 «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны»: на стене горсовета в Херсоне появилась надпись(ФОТО)
10:23 Автомобиль агента 007, оснащенный встроенными в фары пулеметами, будет выставлен на аукцион
10:06 Корпорация Sony пригрозила поднять цены из-за торговой войны США с Китаем
09:59 Смертельная казнь: В Беларуси второй раз за год расстреляют преступника
09:00 Родителей в Украине ждут важные перемены. В чем суть?
08:52 Известный блогер рассказал, как провалилась “в ноль” попытка дискредитировать Украину в Ливии
08:46 Компании ВИЭ намерены подавать в европейские суды на государство Украина в случае дальнейшего блокирования расчетов на рынке
08:21 Названы десять специальностей с самыми высокими проходными баллами ВНО
08:00 Британские истребители "сцепились" в небе с путинскими самолетом
07:50 "Халява от Adidas": Украинцы угодили в сети мошенников
30.07.2019 г.
23:28 За отказ от прививки от кори - штраф в 2, 5 тыс евро
23:00 Японцы разработали шины, вырабатывающие электроэнергию во время движения
22:34 Звериный оскал. Что произошло с Кремлем - Лилия Шевцова
22:30 Погода в августе будет полна сюрпризов - синоптики
22:00 На Киевщине задержали опасную банду
21:30 Стало известно, когда реконструируют мост Патона
21:00 В столичном метро откажутся от «зеленых» карточек
20:58 В Украине с 2020 года заработает онлайн-сервис "еМалятко"
20:39 В Пакистане произошел теракт: есть погибшие
20:30 В WhatsApp появится интересная функция
20:15 Ожидается, что в моделях iPhone, выпущенных в 2020 году, будет 5G
20:11 В Гонконге опять протесты: активисты требуют "освободить мучеников"
20:00 С Подола на Оболонь будет курсировать речной трамвай
19:37 Associted Press: В бразильской тюрьме во время столкновения между бандами было обезглавлено 16 человек
19:30 Создано устройство, диагностирующее сепсис по капле крови
19:15 В электромобилях Tesla будут транслировать видео Netflix и YouTube
19:09 В аннексированном Крыму автомобиль упал с обрыва на пляж с людьми (ФОТО)
Все новости »
От производителя - флагштоки стационарные на официальном сайте НПО Легион

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ

Главная » Последние новости » Новости общества » Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ
 
Печать Отправить на почту

 

 

Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, который по заданию «куратора» через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины на разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны по заданию ФСБ РФ, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ. По заданию «куратора» агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде на временно оккупированную территорию АР Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее контрразведчики СБУ также задержали бывшего сотрудника МВД Украины на разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства по заданию ФСБ РФ. СБУ еще раз предупреждает, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора может попасть любой украинский гражданин.

Читайте: Оккупанты оборудуют скрытые огневые позиции в "серой" зоне, - разведка

Также СБУ напоминает, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 2128

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Возраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политологВозраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки "Газпрома" и страсти вокруг Окружного суда
Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов
Все статьи


Читайте также

Оккупанты оборудуют скрытые огневые позиции в "серой" зоне, - разведка
 Террористы "Л/ДНР" разочаровались в "русском мире" и отказываются получать российское гражданство
Командование российских оккупационных войск заставляет своих наемников оформлять паспорта РФ, - разведка
 Новая подлость: Россия разрешила выдавать свои загранпаспорта жителям Донбасса
СБУ разоблачила механизм финансирования боевиков "ДНР" из Киева
 Оккупанты активизировали раздачу паспортов РФ на Донбассе — разведка
"Стала невыносимой": на Донбассе массово пожаловались на жизнь
 The New York Times: В мире все больше растет возмущение действиями РФ
Загрузка...

Армия

Самолет Су-27
Бронетранспортер десантный БТР-Д
Вертолет Eurocopter AS 555 Fennec (Франция)
Боевая машина пехоты БМП-1У «Шквал»
Вся армия    >>

Персоны

Настя
КАМЕНСКИХ
Владимир
ЛИСИН
Глеб
ПРИГУНОВ
Максим
ШКИЛЬ
Все персоны    >>

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 