Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ

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Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ, который по заданию «куратора» через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины на разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны по заданию ФСБ РФ, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ. По заданию «куратора» агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде на временно оккупированную территорию АР Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее контрразведчики СБУ также задержали бывшего сотрудника МВД Украины на разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства по заданию ФСБ РФ. СБУ еще раз предупреждает, что в поле зрения спецслужб страны-агрессора может попасть любой украинский гражданин.

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Также СБУ напоминает, что согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученное задание.