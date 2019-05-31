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СБУ блокировала деятельность подпольного цеха по обработке янтаря

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Сотрудники СБУ блокировали деятельность подпольного цеха по обработке янтаря

Сотрудники СБУ блокировали деятельность подпольного цеха по обработке янтаря, незаконно добытого на территории Житомирской и Ровенской областей, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец одной из стран Юго-Восточной Азии организовал в населенном пункте Киевщины нелегальный цех по обработке «солнечного камня». В частном доме делец устроил складские помещения, цех с оборудованием для огранки янтаря-сырца и мини-общежитие для «работников». Как рабочую силу злоумышленник использовал иностранцев, нелегально проживающих на территории Украины.

По оперативной информации готовый «товар» дельцы контрабандно переправляли за границу. Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в «производственном комплексе» восемьдесят мешков необработанного янтаря-сырца весом почти две тонны и оборудование для огранки камня.

Читайте: Крупный подпольный цех с янтарем "накрыли" на Киевщене (ФОТО)

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 39

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