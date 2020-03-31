США выделяет Украине гуманитарную помощь в размере 1,2 млн долл

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США выделяет Украине гуманитарную и медицинскую помощь в размере 1,2 млн долл для борьбы с COVID-19

Правительство Соединенных Штатов Америки выделило медицинскую и гуманитарную помощь в размере 1,2 млн долларов на противодействие распространению COVID-19 на территории Украины. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию (USAID), информирует enovosty.com/news.

«Благодаря только что объявленному финансированию, USAID поможет Украине укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предотвратить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть к широкомасштабному тестированию на COVID-19, обеспечить проведение медиа-кампаний, информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса, а также поможет подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных», — говорится в сообщении.

Как сообщалос ранее, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.