Рекордное число туристов приехало посмотреть на извержение вулкана в Исландии (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Рекордное число туристов приехало посмотреть на извержение вулкана в Исландии (ФОТО) Рекордное число туристов приехало посмотреть на извержение вулкана в Исландии (ФОТО)

Закрыть Отправить

Посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии успело рекордное число туристов. В целом у подножия проснувшегося вулкана побывали уже тысячи людей.

Спасательные службы установили специальную инфраструктуру, чтобы обезопасить доступ к этому месту. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Извержение вулкана началось 19 марта. По оценкам ученых, он спал несколько сотен лет. В воскресенье обрушились западные части обоих пепловых конусов вулкана, в результате чего обнажились внутренние потоки лавы.

Яркие фото с места событий:

Читайте: Во дворе столичной многоэтажки создали настоящую сказку (ФОТО)

Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck

Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck

Турист позирует для фотографий на фоне вулкана.

Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck