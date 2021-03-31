Рекордное число туристов приехало посмотреть на извержение вулкана в Исландии (ФОТО)
Посмотреть на извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии успело рекордное число туристов. В целом у подножия проснувшегося вулкана побывали уже тысячи людей.
Спасательные службы установили специальную инфраструктуру, чтобы обезопасить доступ к этому месту. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Reuters.
Извержение вулкана началось 19 марта. По оценкам ученых, он спал несколько сотен лет. В воскресенье обрушились западные части обоих пепловых конусов вулкана, в результате чего обнажились внутренние потоки лавы.
Яркие фото с места событий:
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Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Турист позирует для фотографий на фоне вулкана.
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Тянучка из автомобилей к месту, откуда можно посмотреть на извержение вулкана.
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Молодежь играет в волейбол возле вулкана, извергающего лаву, Исландия, 27 марта 2021 года.
Рут Эйнарсдоттир через REUTERS
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Кое-кто даже умудрился пожарить сосиски для хот-догов
Фото REUTERS / Cat Gundry-Beck
Извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес в Исландии может продолжаться десятилетиями. Такое мнение Reuters высказал профессор вулканологии из Исландского университета Торвальдур Тордарсон.
«Извержение может закончиться завтра, а может продолжаться несколько десятилетий», — отметил он.
Ранее Экономические новости писали о фотографе, который сжег свой дрон, чтобы заснять впечатляющие кадры извержения вулкана.