«Наконец-то! Дождались!»: Вакцину Pfizer уже привезли в Украину (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Наконец-то! Дождались!": Вакцину Pfizer уже привезли в Украину (ВИДЕО) "Наконец-то! Дождались!": Вакцину Pfizer уже привезли в Украину (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Украина наконец получила первую партию вакцины BioNTech компании Pfizer и вакцинация уже стартовала, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Об этом мэр Ивано-Франковска рассказал в эфире 4 канала, информируют Экономические новости.

Руслан Марцинкив заявил, что в частных клинках уже началась вакцинация и жители Ивано-Франковска имеют возможность получить прививку от коронавирусной инфекции вакциной компании Pfizer.

Мэр уточнил, что прививки делают люди за свой счёт, стоимость одной дозы препарата составляет от 800 до 1000 грн.

Мер выразил удивление тем фактом, что в частном порядке клиники смогли достать и привезти дефицитную вакцину, а вот на высшем государственном уровне не удалось достичь договорённостей на поставку этого высокоэффективного препарата.

Читайте: "Надо валить из этой страны!": реакция "Слуг народа" на отчёт Хомчака в Раде. ФОТОрепортаж

Марцинкив отметил, что бизнес в Украине крайне предприимчив, поэтому он не удивлён, что вакцинация BioNTech компании Pfizer в частном порядке уже стартовала в Украине.