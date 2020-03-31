Контрразведка блокировала попытки вербовки российской спецслужбой военнослужащего ВС Украины (ВИДЕО)

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Военная контрразведка СБУ блокировала попытки вербовки российской спецслужбой высокопоставленного военнослужащего ВС Украины

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала очередные попытки вербовки представителями ФСБ России украинских военных моряков, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы обнаружили и задокументовалы факты того, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них, в частности, предатели, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону врага. В марта 2014 предатели, действуя по заданию российской спецслужбы предложили ему перейти на службу в Вооруженные Силы врага. Офицер отказался от этого «предложения».

После приезда на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Сейчас он занимает другую должность в ВМС. Военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, но даже осознавая, что находится в вербовочном изучении российской спецслужбы, продолжал поддерживать контакты с предателями. Они проходили во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный осуществлял систематические выезды к родным.

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Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическое состояние украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лиц командования ВМС ВС Украины. В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершения высокопоставленным чиновником ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предупреждены потенциальные негативные последствия для национальной безопасности. Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнении с военной службы