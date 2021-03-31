«Киев закрывается»: Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна

Главная » Последние новости » Новости общества » "Киев закрывается": Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна "Киев закрывается": Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна

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Киевский власти приняли решение перевести город в режим жёсткого карантина, закрыв детские сады и школы, а также переведя работу общественного транспорта в особый режим. Ограничительные меры будут действовать с 5 до 16 апреля включительно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в мессенджере Telegram, информируют Экономические новости.

Кличко призвал всех руководителей предприятий перевести сотрудников в дистанционный режим работы, или предоставить отпуск.

Кличко сообщил, что для большинства граждан общественный транспорт будет недоступен. Наземный и подземный транспорт будет работать, но допуск в него будет осуществляться только по специальным пропускам исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

По словам Кличко, заведения общепита будут как и раньше работать на вынос и доставку, а вот ярмарки будут под запретом с 1-го апреля.

По информации КГГА, ограничения будут действовать до 16 апреля включительно.

Кличко выразил надежду, что подобные меры позволят сдержать волну нарастающей пандемии коронавируса и помогут уберечь жизни украинцев.