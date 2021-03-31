«Киев закрывается»: Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна
Киевский власти приняли решение перевести город в режим жёсткого карантина, закрыв детские сады и школы, а также переведя работу общественного транспорта в особый режим. Ограничительные меры будут действовать с 5 до 16 апреля включительно.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в мессенджере Telegram, информируют Экономические новости.
Кличко призвал всех руководителей предприятий перевести сотрудников в дистанционный режим работы, или предоставить отпуск.
Кличко сообщил, что для большинства граждан общественный транспорт будет недоступен. Наземный и подземный транспорт будет работать, но допуск в него будет осуществляться только по специальным пропускам исключительно для сотрудников предприятий критической инфраструктуры.
По словам Кличко, заведения общепита будут как и раньше работать на вынос и доставку, а вот ярмарки будут под запретом с 1-го апреля.
По информации КГГА, ограничения будут действовать до 16 апреля включительно.
Кличко выразил надежду, что подобные меры позволят сдержать волну нарастающей пандемии коронавируса и помогут уберечь жизни украинцев.