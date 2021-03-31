Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

31.03.2021 г.
18:48В Украине изменились правила парковки автомобилей
18:22Нардеп Урбанский засветился в Раде в часах по цене квартиры в Киеве
17:21"Киев закрывается": Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна
16:49Украинские самолеты доставили в США оборудование для производства вакцины от COVID-19 (ФОТО)
14:40В Китае появился «изгибающийся» мост из стекла (ФОТО)
14:34"Надо валить из этой страны!": реакция "Слуг народа" на отчёт Хомчака в Раде. ФОТОрепортаж
14:00Украинский борщ могут внести в наследие ЮНЕСКО
Все новости общества

Аналитика

31.03.2021

Экономика Эрдогана: турецкую лиру опять лихорадит

Экономика Эрдогана: турецкую лиру опять лихорадит
Второе с лета прошлого года резкое падение национальной валюты в соседней через Черное море Турции заставляет в очередной раз пристально взглянуть не ...
26.03.2021

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины
Украинская властно-олигархическая верхушка во все периоды постсоветской истории наплевательски относилась к человеческим ресурсам страны. Сейчас мы наблюдаем ...
23.03.2021

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
В Раде наступил финальный этап подготовки к дерибану земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем началось второе чтение законопроектов из так ...

Последние новости

31.03.2021 г.
20:09 "Наконец-то! Дождались!": Вакцину Pfizer уже привезли в Украину (ВИДЕО)
19:55 Навальный объявил голодовку, - Reuters
19:42 В КГГА сообщили, кто может получить спецпропуска на транспорт
19:27 Лувр оцифровал всю коллекцию: теперь музей можно посетить онлайн
18:48 В Украине изменились правила парковки автомобилей
18:22 Нардеп Урбанский засветился в Раде в часах по цене квартиры в Киеве
18:21 "Более заразный": во Франции обнаружили новый штамм COVID-19
17:59 В Италии разгорается скандал из-за "российских шпионов"
17:48 Россия заводит свои войска на территорию Беларуси, - Хомчак
17:21 "Киев закрывается": Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна
17:18 Стало известно, когда начнут делать прививки вакциной CoronaVac
16:49 Украинские самолеты доставили в США оборудование для производства вакцины от COVID-19 (ФОТО)
16:44 "Не курткой единой": Степанов задекларировал 4 элитных авто, эксклюзивные часы и много ювелирки
16:24 На політичний вибір українців впливають суспільний песимізм та маніпуляції медіа - дослідження
16:02 В столице проезд метро будет возможен только по спецпропускам: подробности
15:11 Зеленский решил переселить Кабмин, ОП и Верховную Раду в глубинку, подальше от Киева
15:00 Украина и Франция будут совместно производить пожарные подъемники
14:40 В Китае появился «изгибающийся» мост из стекла (ФОТО)
14:34 "Надо валить из этой страны!": реакция "Слуг народа" на отчёт Хомчака в Раде. ФОТОрепортаж
14:20 У водійських посвідченнях українців можуть з’явитися різні позначки
14:00 Украинский борщ могут внести в наследие ЮНЕСКО
13:55 Жінкам, що виховали більше трьох дітей, хочуть дозволити раніше виходити на пенсію
13:45 Из-за давки во время похорон президента Танзании погибло около 45 человек (ВИДЕО)
13:40 В МОЗ рассказали о побочных эффектах, которые фиксировали после вакцинации от COVID-19 в Украине
13:37 Смертельные абсурды мира: Какой лидер отреагировал на пандемию хуже всего, - ИноСМИ
13:08 Валютный кризис: Турецкая лира рухнула после призыва Эрдогана сбрасывать доллары
13:06 КМУ запретил ввоз ряда товаров из РФ
13:00 Volkswagen представил первые изображения купе-кроссовера Taigo
12:49 Год локдауна: в Великобритании почтили память умерших от COVID-19 (ФОТО)
12:42 В Украину пришла весна: синоптики сделали прогноз погоды
12:01 В ОП прокомментировали обсуждение "нормандской тройкой" ситуации на Донбассе
11:53 Какие бесплатные стоматологические услуги получат украинцы
11:32 В Минфине признали, что Украине некомфортно без денег МВФ
11:16 В НАТО заявили о "необычном пике активности" ВВС РФ
10:41 Эксперты рассказали, что будет с долларом к лету
10:22 Киев и область охватили масштабные пожары. Причины и подробности
09:55 COVID-19: В Украине побит печальный рекорд
09:53 Убийство 19-летней студентки во Львове. Все подробности (ФОТО)
09:46 МВФ улучшит прогноз по восстановлению глобальной экономики
09:27 Главный инфекционист страны объяснила, что не так со статистикой COVID
09:17 Меркель и Макрон обговорили с Путиным войну на Донбассе без Зеленского
08:56 Есть надежда на более оптимистичный сценарий: В НАН оценили коронавирусную ситуацию в Украине
08:54 Xiaomi инвестирует миллиарды в интеллектуальные электрокары
08:45 "Самое большое антитело в мире": Почему после "секретной" прививки лицо Путина натянуло на череп Валерия Леонтьева? - мнение
08:40 "Риск Третьей мировой": Эксперт предупредил о масштабном конфликте с участием Индии, Китая и России
08:31 "Мы не паникуем": Ляшко рассказал о ситуации с вакциной для украинцев
08:25 Хакеры РФ похитили письма чиновников Госдепа США, - источники
08:00 Китай анонсировал начало работ над новым стелс-истребителем
07:45 У Дональда Трампа появился личный сайт для общения со сторонниками
07:30 В США на 3D-принтере создали самое идеальное жилье для карантина
07:15 Фармкомпанію оштрафували на 2,7 мільйона євро, визнавши винною в обмані і ненавмисному вбивстві
07:00 Рекордное число туристов приехало посмотреть на извержение вулкана в Исландии (ФОТО)
30.03.2021 г.
22:00 В Україні підвищили деякі штрафи для водіїв: за що будуть карати
21:59 В Арктике олени оригинально водили хоровод (ФОТО)
21:38 Китай и Иран подписали соглашение о сотрудничестве, - Fox News
21:17 СБУ заблокувала підпільне виробництво і збут фальсифікованого пального
20:58 Канада приостановила вакцинирование AstraZeneca тех, кто младше 55 лет, - Associated Press
20:38 Стало известно, какие предприятия нельзя приватизировать
20:18 Шмыгаль дал важное поручение МИД по туризму в условиях пандемии
20:09 "Двери стерпят! Главное, чтобы украинские души излечились», Верещук о погроме на Банковой (ВИДЕО)
19:48 Ослабление карантина в США увеличивает преимущество в восстановлении экономики, - Reuters
19:36 Железняк опроверг слухи о кризисе и расколе в партии «Голос» (ВИДЕО)
19:18 Символом Зеленского на посту президента станут разрисованный двери, - Геращенко (ВИДЕО)
18:57 Россия должна знать, у нас есть план экстренной мобилизации в случае эскалации конфликта, - Верещук (ВИДЕО)
18:34 Зеленский должен воевать с Путиным, а не с оппозицией, - Геращенко (ВИДЕО)
18:25 Первые в мире: Рада приравняла электронные паспорта к обычным
17:58 Большая приватизация должна принести в бюджет страны порядка 12 млрд грн, - Корниенко (ВИДЕО)
17:57 Россия стягивает войска к украинской границе, – Хомчак
17:48 В Україні розблокували велику приватизацію
17:40 Верховная Рада разблокирует большую приватизацию, - Железняк (ВИДЕО)
17:28 ЗСУ отримали партію бойових машин піхоти БМП-2 (ФОТО)
16:58 Австрія надає потужну гуманітарну допомогу для Донбасу
16:28 Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала меморандум с "Нафтогазом"
16:02 Рада одобрила выплату компенсации ФОПам
15:00 Україна суттєво збільшила експорт вітчизняного проса
14:20 У одному з міст Єгипта з’явилися українські трамваї
14:00 Компания Boston Dynamics представила нового робота для работы на складах (ФОТО)
13:41 В Украине резко потеплеет
13:40 В центре столицы установили уникальный светофор: чем он необычен (ФОТО)
13:39 На Прикарпатье прооперировали ребенка с COVID: Врач рассказал об опасной патологии
13:20 В Канаде произошло массовое ДТП: столкнулись около 70 автомобилей (ФОТО)
13:17 Ресторанный бизнес в Украине потерял почти 6 млрд грн из-за карантина
13:04 СБУ разоблачила коррупционную схему пользования землями Минюста
Все новости »

«Киев закрывается»: Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна

Главная » Последние новости » Новости общества » "Киев закрывается": Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна
 
Печать Отправить на почту

 

 

Киевский власти приняли решение перевести город в режим жёсткого карантина, закрыв детские сады и школы, а также переведя работу общественного транспорта в особый режим. Ограничительные меры будут действовать с 5 до 16 апреля включительно.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в мессенджере Telegram, информируют Экономические новости.

Кличко призвал всех руководителей предприятий перевести сотрудников в дистанционный режим работы, или предоставить отпуск.

Кличко сообщил, что для большинства граждан общественный транспорт будет недоступен. Наземный и подземный транспорт будет работать, но допуск в него будет осуществляться  только по специальным пропускам исключительно  для сотрудников предприятий критической инфраструктуры.

По словам Кличко, заведения общепита будут как и раньше работать на вынос и доставку, а вот ярмарки будут под запретом с 1-го апреля.

По информации КГГА, ограничения будут действовать до 16 апреля включительно.

Кличко выразил надежду, что подобные меры позволят сдержать волну нарастающей  пандемии коронавируса и помогут уберечь жизни украинцев.

«Киев закрывается»: Общественный транспорт, метро, детские сады и школы переводятся в режим жесткого локдауна


Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 726

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Экономика Эрдогана: турецкую лиру опять лихорадит
Губернатор от «Лиги смеха» может создать в Виннице «лигу коррупции»
Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины
Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина
Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Все статьи





Армия

Зенитный ракетный комплекс С-125-2Д «Печора-2Д»
Боевая разведывательная машина SpPz 2 Luchs (Германия)
Зенитная самоходная установка Type 87 AAA (Япония)
Беспилотный комплекс «Горлица»
Вся армия    >>

Персоны

Яценюк
Арсений
Полторак
Степан
Шевченко
Игорь
Никонов
Игорь
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Надо валить из этой страны!": реакция "Слуг народа" на отчёт Хомчака в Раде. ФОТОрепортаж (11337)

"Риск Третьей мировой": Эксперт предупредил о масштабном конфликте с участием Индии, Китая и России (3642)

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошли по стопам Елизаветы II в ее хобби (2754)

Валютный кризис: Турецкая лира рухнула после призыва Эрдогана сбрасывать доллары (2699)

Главный инфекционист страны объяснила, что не так со статистикой COVID (1558)

У водійських посвідченнях українців можуть з’явитися різні позначки (1476)

В Україні підвищили деякі штрафи для водіїв: за що будуть карати (1372)

В НАТО заявили о "необычном пике активности" ВВС РФ (1348)

Зеленский решил переселить Кабмин, ОП и Верховную Раду в глубинку, подальше от Киева (1308)

В МОЗ рассказали о побочных эффектах, которые фиксировали после вакцинации от COVID-19 в Украине (1307)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

Что движет солнце и светила: Самые красивые истории любви


Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка (21384)

"Надо валить из этой страны!": реакция "Слуг народа" на отчёт Хомчака в Раде. ФОТОрепортаж (11276)

Курьез дня: в Черновцах картошку и лук продают прямо с капота лимузина (ФОТО) (8012)


300_c2




работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help




bigmir)net TOP 100

 