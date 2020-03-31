Киберполиция разоблачила лиц, распространявших фейковую информацию о COVID-19

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила лиц, распространявших фейковую информацию о COVID-19 Киберполиция разоблачила лиц, распространявших фейковую информацию о COVID-19

Закрыть Отправить

В Киберполиции сообщили, что разоблачили 116 человек, распространявших ложную информацию о COVID-19

С начала карантина правоохранители проверили 344 сообщения о возможных противоправных действиях, в частности онлайн-мошенничестве при покупке средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

В результате проверки было обнаружено 228 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас киберполиция идентифицировала 116 человек, которые эту информацию распространяли. По фактам онлайн-мошенничества начато 30 уголовных производств.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины предупреждает, что если вы стали жертвами мошенников и нуждаетесь в помощи, обращайтесь в Департамент киберполиции по форме обратной связи — https://ticket.cyberpolice.gov.ua/, на электронный адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua или по телефону 0-800- 50-51-70.

Читайте: Киберполиция успешно блокировала деятельность хакеров