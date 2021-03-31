Год локдауна: в Великобритании почтили память умерших от COVID-19 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Год локдауна: в Великобритании почтили память умерших от COVID-19 (ФОТО) Год локдауна: в Великобритании почтили память умерших от COVID-19 (ФОТО)

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23 марта в Великобритании отметили Национальный день размышления - годовщину начала первого карантина в связи с новой коронавирусной инфекцией.

В этот день людей призывают почтить память погибших от COVID-19 и задуматься о том, что пережила страна и что, возможно, ей ещё предстоит пережить. Символ дня — нарцисс. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на The Guardian.

Ниже представлена серия фотографий, как британцы провели этот день.

Кэсси Берт, менеджер по маркетингу и коммуникациям Covent Garden Market Authority, перевозит тележку с цветами в День размышлений

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Фото: Том Николсон / Reuters

Дин Питер Хауэлл-Джонс идет по проходу после службы в соборе Блэкберна, прежде чем члены сообщества зажгли 4 161 свечу, представляющую каждую смерть от Covid-19 в Ланкашире.

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Фото: Пол Эллис / AFP / Getty Images

Мэр Лондона Садик Хан разговаривает с Клодом Пергаментом, водителем автобуса из Stockwell Garage, после того, как он помог посадить два последних дерева в Лондонском Саду Цветов в Олимпийском парке Королевы Елизаветы в Лондоне. Сад создается как живой памятник жителям Лондона, которые умерли из-за Covid-19.

Фото: Кирсти О’Коннор / Пенсильвания

Медсестры держат нарциссы в День размышлений, чтобы отметить годовщину первого в Великобритании карантина из-за коронавируса в хосписе Марии Кюри в Хэмпстеде.

Фото: Том Николсон / Reuters

Прихожане зажигают свечи во время поминальной службы в Личфилдском соборе.

Фото: Натан Стирк / Getty Images

Борис Джонсон в кабинете министров на Даунинг-стрит, 10, соблюдает минуту молчания.

Фото: Эндрю Парсонс / Даунинг-стрит, 10

Опель Коннолли с двумя детьми, Ангелом и Шоном, зажигают свечу памяти во время небольшой службы в церкви Святой Екатерины в Лондоне.

Фото: Дэн Китвуд / Getty Images

Минута молчания в парламенте в полдень

Фото: Джессика Тейлор / Парламент Великобритании

Медицинский персонал возложил цветы возле больницы Святого Томаса после минуты молчания

Фото: Энди Рейн / EPA

Магазины и рестораны закрыты

Фото: Сара Ли / The Guardian