В Антарктике обнаружены останки неизвестного предка динозавров

Главная » Последние новости » Новости общества » В Антарктике обнаружены останки неизвестного предка динозавров В Антарктике обнаружены останки неизвестного предка динозавров

Закрыть Отправить

Ученые совершили неожиданное открытие в Антарктике – они нашли до сих пор неизвестного родственника динозавров, а также крокодилов. Открытие перевернуло представление о зарождении рептилий.

В Антарктике археологи нашли древнюю окаменелость. Позже в ходе анализа они установили, что она является останками до сих пор неизвестной рептилии, по размеру напоминающей игуану. Ученые уверены, что нашли одного из предков динозавров, информирует enovosty.com/news.

Найденная рептилия получила имя Антарктанакс Шеклтони. Первая часть названия обозначает принадлежность к Антарктике, а вторая посвящена исследователю Эрнесту Шеклтону.

Один из археологов Брэндон Пикук отметил, что найденное животное является архозавром. Оно состояло в родственных связях с крокодилами и динозаврами. На вид животное напоминало ящерицу, но эволюционно является одним из первых динозавров. Благодаря Антарктанаксу Шеклтони, по мнению Пикука, удастся установить более детальное развитие древних динозавров и их сородичей.

Добавим, что останки найденной рептилии являются не полным скелетом. Однако их достаточно для того, чтобы установить связь с архозаврами. Исследователи уже выяснили, что животное было хищником: оно поедало амфибий, насекомых и первых млекопитающих.

Ученые также добавили, что обнаруженные останки еще раз доказывают, что когда-то Антарктика была довольно теплым регионом с богатой флорой и фауной.

Читайте: В Антарктике заметили загадочный треугольный объект (ВИДЕО)