Среди депортированных из Чехии нелегалов больше всего украинцев — статистика

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В прошлом году полиция по делам иностранцев Чехии задержала 5677 нелегальных мигрантов, что на 685 человек больше по сравнению с 2018 годом.

Такую статистику представил глава ведомства Мартин Вондрашек, информирует enovosty.com/news.

В подавляющем большинстве случаев (5174) иностранцы въезжали в страну законно, и уже потом по разным причинам нарушали установленные сроки пребывания. Среди таких нелегалов преобладали украинцы – 1456 человек. Далее следовали граждане Молдавии (825), Вьетнама (353), России (234) и Узбекистана (199).

В прошлом году из Чехии были депортированы 7067 иностранцев (+1354 по сравнению с 2018 годом). В подавляющем большинстве случаев причиной было нелегальное трудоустройство. Здесь также преобладали граждане Украины, — сообщили в полиции по делам иностранцев.

По словам экспертов агентства по трудоустройству, главная проблема в том, что многие украинцы не читают внимательно договор с работодателем или подписывают временные договора. Поэтому нередко сталкиваются с тем, что их работа оказывается незаконной. Некоторые украинцы едут работать в Чехию по польской рабочей визе или вообще по загранпаспорту. А потом во время проверок, которые все чаще устраивает чешская полиция – нарушители имеют проблемы с законом. Работника-нелегала могут депортировать и запретить въезд во всю шенгенскую зону сроком на 5 лет.

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Легально в Чехии работает более 120 тысяч граждан Украины, это каждый пятый работник-иностранец. На оформление официального разрешения будущие работники должны потратить от 2 месяцев до полугода.

Напомним, более 3,2 миллиона украинцев работает за пределами страны на постоянной основе. В эту цифру не входит количество нелегальных трудовых мигрантов, а также тех, кто работает на сезонных работах. По экспертным оценкам в отдельный период за рубежом работают от 7 до 9 млн человек», — рассказали ранее в Минсоцполитики.

В топе стран, куда чаще всего уезжают «заробитчане», неизменно остаются Польша, Чехия и Литва.

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