Назвали неожиданную опасность домашних кошек

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Датские ученые уверены, что кошки, живущие в доме, несут опасность здоровью человека.

Эксперты заявили, что в организме кошек живет часто паразит токсоплазмоз, который может передаваться и человеку. А вот для человеческого организма этот паразит очень опасный. Он провоцирует развитие психических расстройств. В ходе эксперимента, люди имеющие токсоплазмоз подвержены депрессиям, тревожности, а также у них может развиться и шизофрения. Кроме того, токсоплазмоз часто становится причиной неоправданной рискованности и панических атак, информирует enovosty.com/news.

Ученые привели пример мышей, которые были заражены этим паразитом. Они обычно не чувствовали страх перед котами, а также не боялись, что их могут съесть.

Специалисты рекомендуют владельцам котов делать им все прививки и проводить антипаразитарную профилактику.