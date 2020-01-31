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Нацполиция блокировала мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция блокировала мощный канал сбыта наркотиков (ВИДЕО)
 
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В Запорожье правоохранители разоблачили интернет-магазин сбыта наркотиков

30 января сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры в одном из почтовых отделений города Запорожья задержали местного жителя, 1997 года рождения, который получил посылку с психотропным веществом, информирует enovosty.com/news.

Оперативники совместно со следователями Днепровского отдела полиции во время обыска изъяли около килограмма психотропного вещества.

«Установлено, что фигурант причастен к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным методом — путем «закладок» и почтовых отправлений и использовал для этого возможности интернет-ресурсов. В частности он осуществлял реализацию наркотиков через интернет-магазин в Telegram-канале. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности», — рассказал и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Дмитрий Клименко.

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В тот же день полицейские по месту жительства злоумышленника провели санкционированный обыск, во время которого изъяли 3400 таблеток общим весом 1,7 килограмма. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 10 500 000 гривен. Все вещества направили на исследование в Запорожского Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Мужчину задержали.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 386

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