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Беременные, зараженные COVID-19, могут передавать своим детям антитела через пуповину, — исследование

Главная » Последние новости » Новости общества » Беременные, зараженные COVID-19, могут передавать своим детям антитела через пуповину, - исследование
 
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Новое исследование показало, что 87% молодых матерей, у которых были обнаружены антитела к COVID-19, делились ими со своими новорожденными детьми через пуповину.

Новое исследование, опубликованное в пятницу в журнале JAMA Pediatrics, предполагает, что беременные, заболевшие COVID-19, могут передать некоторые преимущества в борьбе с болезнями своим детям, информирует enovosty.com/news.

В прошлом году в одной из больниц Пенсильвании в ходе исследования были измерены антитела к COVID-19 у 83 молодых матерей, и у 87% их новорожденных детей вырабатывались измеримые антитела в пуповине. Антитела появлялись как в пуповинах младенцев, матери которых имели симптомы коронавируса, так и у тех, у кого их не было.

Это не обязательно означает, что новорожденные, матери которых переболели COVID-19, будут невосприимчивы к новому коронавирусу, но это признак того, что у них может быть некоторая форма защиты от будущих инфекций, особенно в течение первых месяцев жизни.

Исследование также показало, что женщины, у которых ранее был COVID-19 во время беременности, имели больше шансов на передачу антител через плаценту своему плоду. Это согласуется с тем, что мы знаем о том, сколько времени может потребоваться организму человека для выработки антител после любой коронавирусной инфекции: обычно не менее 1-3 недель.

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Данных о беременных женщинах и вакцинах от COVID-19 мало

Поскольку беременные женщины были намеренно исключены из многих испытаний вакцины от COVID-19, все еще недостаточно данных, чтобы окончательно утверждать, что вакцины против коронавируса безопасны для будущих матерей.

«Нет данных, которые предполагают, что эти вакцины причиняют вред беременным женщинам — но их просто не так много», — сказал The Philadelphia Inquirer иммунолог Скотт Хенсли, соавтор исследования.

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Источник: Businessinsider


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