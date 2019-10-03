В Минсоцполитике рассказали, как заполнить электронную форму заявления на субсидию
В Минсоцполитике обнародовали инструкцию, в которой рассказывается, как украинцам правильно получить компенсацию за услуги ЖКХ от государства.
В Минсоцполитике обнародовали инструкцию, в которой рассказывается, как украинцам правильно получить компенсацию за услуги ЖКХ от государства, информирует enovosty.com/news.
Для оформления субсидии необходимо придерживаться следующих действий:
Шаг 1. Зайти на сайт Министерства социальной политики.
Шаг 2. Выбрать раздел Е-Сервисы.
Шаг 3. Потом найти рубрику Субсидии и выбрать ее.
Шаг 4. Осуществить вход/регистрацию.
В случае, если пользователь выбирает вариант «регистрация или вход по адресу электронной почты», то необходимо будет все документы подавать в бумажной форме. Сначала надо будет заполнить электронную форму на сайте. После этого заполненную форму необходимо будет распечатать, подписать и принести распечатанные документы в орган соцзащиты.
Шаг 5. После регистрации появиться форма, которую также необходимо будет заполнить (заявление о предоставлении в денежной форме компенсации за услуги ЖКХ, декларация о доходах и расходах субсидианта)
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Шаг 6. Проверка и подтверждение правильности указанных данных.
После регистрации на электронную почту должно прийти письмо о регистрации электронного заявления. В сообщении должен быть указан номер заявления, который важно сохранить. Рассматривать заявление будет тот орган, который был указан при заполнении электронной формы.