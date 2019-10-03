Синоптики: В Украину возвращается дождливая погода

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С сегодняшнего дня в нашу страну возвращаются дожди. Первыми непогоду на себе ощутят жители Закарпатья.

Укргидрометцентр сообщает, что с четверга, 3 октября, следует готовится к ухудшению погоды. Сегодня сильные дожди ожидаются в Карпатах и на Закарпатье. Из-за этого в данных регионах объявлен первый уровень опасности (желтый), информирует enovosty.com/news.

Умеренные дожди также возможны в западных областях. Помимо осадков, синоптики прогнозируют и сильнее порывы ветра. Местами он будет дуть со скоростью 15-20 м/с. На Волыни, в Карпатах и во Львовской области днем воздух прогреется только до +11…+16 градусов.

На остальной части страны сегодня еще будет солнечно и относительно тепло. Воздух прогреется до +17…+24 градусов. Ветер будет южным (7-12 м\с).

С 4 октября похолодание распространится на большие территории. Почти всю Украину в пятницу накроют дожди. В этот день повезет наконец-то западному региону – там ожидается солнечная, но прохладная погода.

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Относительно теплая погода в последний рабочий день недели сохранится частично в восточных областях и в Крыму.