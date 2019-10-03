СБУ блокировала деятельность преступной группировки, продавашей тяжелые наркотики несовершеннолетним

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Оперативники Службы безопасности Украины задержали в столице группу злоумышленников, которые в лабораторных условиях перерабатывали контрабандные психотропные вещества из Западной Европы для перепродажи, в частности, несовершеннолетним украинцам

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной преступной группировки, ввозившей контрабандой в Украину тяжелые наркотики для реализации, в частности, несовершеннолетним украинцам, — сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы задержали в столице группу злоумышленников, которые в лабораторных условиях перерабатывали контрабандные психотропные вещества из Западной Европы для перепродажи. Установлено, что четыре дельца организовали подпольные лаборатории по месту жительства.

Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела правоохранители изъяли 500 граммов амфетамина, около 1000 таблеток «МДМА», более 100 граммов кокаина, 1 кг марихуаны, большое количество прекурсоров и лабораторное оборудование. Ориентировочная стоимость обнаруженных наркотиков и психотропных веществ на черном рынке составляет более миллиона гривен.

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По информации СБУ, группировка в незаконно созданных лабораторных условиях осуществляла изготовления примерно 5 килограммов психотропных веществ еженедельно. Участники группировки сбывали наркотики жителям Киева, преимущественно несовершеннолетним из числа студентов и школьников, а также в ночных клубах столицы. Средняя стоимость проданного за неделю «товара» составляла примерно 1,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех участников ОПГ. Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.