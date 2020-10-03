Одесский юмор: С выборов мэра сняли двух Зеленских, четырех Филимоновых и одного Саакашвили

Главная » Последние новости » Новости общества » Одесский юмор: С выборов мэра сняли двух Зеленских, четырех Филимоновых и одного Саакашвили Одесский юмор: С выборов мэра сняли двух Зеленских, четырех Филимоновых и одного Саакашвили

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Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на должность городского головы "тезок" Олега Филимонова, Владимира Зеленского и Саакашвили.

Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, информирует enovosty.com/news.

Там отметили, что жалоба поступила от одесского отделения политической партии «Слуга народа». Политсила требовала признать «бездействие» Одесской ТИК и «неподобающую проверку документов» четырех кандидатов с фамилиями Филимонов, двух Зеленских и одного Саакашвили.

«Жемчужина у моря» любит шутки, розыгрыши и юморины. Даже когда дело касается местных выборов, которые в Одессе обещают быть веселыми и нескучными.

В ЦИК проверили постановления «двойников» и заявили, что в их документах нет информации о внесении денежного залога. Также в Центральной избирательной комиссии предположили, что регистрация этих кандидатов может свидетельствовать о «сознательном введении избирателей в заблуждение». Постановления отменили.

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Напомним, Одесская городская территориальная избирательная комиссия ранее зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Одессы Василия Сергеевича Зеленского, выдвинутого Одесской городской организацией партии «Цыганская партия Украины», и Александра Васильевича Зеленского от Одесской городской организации партии «Молодь до влади». Соответствующие постановления были опубликованы на сайте Одесского горизбиркома.

Кроме того, официально кандидатами на пост мэра Одессы зарегистрировали целых пять Олегов Филимоновых разного года рождения. За кресло городского головы будет бороться и Дарт Николаевич Вейдер от Одесской городской организации партии «Блок Дарта Вейдера».

Видимо, местный избирком вдохновился просмотром сериалов и юмористических телешоу.

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