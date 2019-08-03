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Синоптики спрогнозировали значительное ухудшение погоды в Украине

Главная » Последние новости » Новости общества » Синоптики спрогнозировали значительное ухудшение погоды в Украине
 
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Сегодня во многих регионах Украины ожидается похолодание. Возможны дожди, град и шквалистый ветер.

Суббота, 3 июля, ознаменуется в Украине резким ухудшением погоды, информирует enovosty.com/news.

В Укргидрометцентре сообщили, что в дневное время 3 августа в западном, центральном и южном регионе ожидаются грозовые дожди. Особенно сильно ухудшится погода в Карпатах, Одесской, а также Николаевской областях. Местами будет идти сильный дождь и град. В субботу следует быть готовыми к порывам ветра со скоростью 15-20 м/с.

В связи с этим, сегодня в Украине еще и объявлен желтый уровень опасности.

В воскресенье, 4 августа, погода не станет лучшей. Во второй выходной день, по словам синоптиков, произойдет перемешивание активного циклона. Это спровоцирует сложные погодные условия на юге и востоке страны. Также ухудшение обстановки следует ожидать жителям Кировоградской и Днепропетровской областей. Местами 4 августа ветер будет достигать скорости 25 м/с.

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В Укргидрометцентре рассказали, что на воскресенье установлен уже оранжевый уровень опасности.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 114

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