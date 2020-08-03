Нацполиция блокировала мощный канал поставки наркотиков в столицу (ВИДЕО)

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Нацполиция блокировала мощный канал поставки наркотиков в столицу из Николаевской и Херсонской областей

Правоохранители провели обыски на территории Херсонской, Николаевской областей и столицы. В ходе следственных действий полицейские обнаружили помещение, где изготавливали наркотики, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции получили оперативную информацию о том, что группа лиц сбывает наркотики на территории столицы.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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«Мы провели в Киеве санкционированные обыски, обнаружили и изъяли крупную партию наркотиков, 30000 долларов США и транспортные средства, на которых наркосбытчики осуществляли преступную деятельность. Также мы провели обыски на территории Николаевской и Херсонской областей, где обнаружили помещения, специально оборудованные для изготовления каннабиса», — сообщил начальник отдела полиции № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов

Шесть участников группировки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались жители Киева и других областей.