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СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных антисептиков

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В городе Стрый СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных антисептиков

В городе Стрый на Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины блокировали изготовление и продажу населению опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного следствия, несколько местных частных предпринимателей решили воспользоваться эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции и организовали в арендованных складских помещениях кустарное производство антисептиков. В качестве сырья они использовали омыватель для автомобильных стекол, в который входит токсичное вещество этиленгликоль. Подделку злоумышленники сбывали населению под видом несуществующего бренда через онлайн-платформы и собственный интернет-магазин. По предварительным подсчетам, каждую неделю они производили до 3 тонн фальсификата.

СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных антисептиков

По заключению экспертов, длительное использование таких «дезинфекторов» может нанести значительный вред организму и спровоцировать возникновение тяжелых заболеваний. Сейчас принимаются меры по изъятию опасных веществ по продаже. Правоохранители проведи 4 обыска по местам производства и хранения подделки. Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ ЧП во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 119

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