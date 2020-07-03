СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных антисептиков

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных антисептиков СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных антисептиков

Закрыть Отправить

В городе Стрый СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных антисептиков

В городе Стрый на Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины блокировали изготовление и продажу населению опасных для здоровья граждан фальсифицированных средств дезинфекции, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного следствия, несколько местных частных предпринимателей решили воспользоваться эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции и организовали в арендованных складских помещениях кустарное производство антисептиков. В качестве сырья они использовали омыватель для автомобильных стекол, в который входит токсичное вещество этиленгликоль. Подделку злоумышленники сбывали населению под видом несуществующего бренда через онлайн-платформы и собственный интернет-магазин. По предварительным подсчетам, каждую неделю они производили до 3 тонн фальсификата.

По заключению экспертов, длительное использование таких «дезинфекторов» может нанести значительный вред организму и спровоцировать возникновение тяжелых заболеваний. Сейчас принимаются меры по изъятию опасных веществ по продаже. Правоохранители проведи 4 обыска по местам производства и хранения подделки. Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ ЧП во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте: Коронавирус начинает приспосабливаться к человеку, вакцины могут быть не эффективны