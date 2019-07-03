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Нефедов планирует сократить количество таможен

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Максим Нефедов сообщил, что в Украине необходимо сократить количество таможен с 26 до пяти-шести

Председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов сообщил, что в Украине необходимо сократить количество таможен, информирует enovosty.com/news.

Нефедов отметил, что на сегодня в Украине существует 26 таможен. Однако, для успешного функционирования службы количество таможен необходимо сократить до пяти-шести.

Нефедов планирует сократить количество таможен

По мнению председателя Гостаможслужбы, основной причиной такого большого количества таможен является устаревшее трудовое законодательство и необходимость согласования всех действий сотрудников службы с руководителем. А если сократить количество руководителей до одного человека, то он физически не сможет подписывать все отпуска, больничные и кадровые решения.

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Кроме того, Нефедов подчеркнул, что необходимо вывести всех сотрудников таможенной службы из-под действия закона «О государственной службе» и перевести их на годовые, трехлетние и пятилетние контракты.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 239

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