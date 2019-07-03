Назвали привычки, которые приводят к бедности

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Эксперты в области финансов убежденны, что мышление и внутренние установки те вещи, которые отличают успешных и богатых людей от бедных.

Ученые уверенны, что главное поменять свое отношение к жизни, и вполне можно достичь материального благополучия, информирует enovosty.com/news.

Первое, главное не жить одними мечтами. Нужно работать над реализацией своих бизнес планов. Если вы этого не сделаете, найдутся те, кто в этом преуспеет.

Второе, пишите куда тратите свои деньги. Многие сделанные покупки были неуместными. В будущем вы сможете с легкостью отличать предметы, которые действительно вам нужны, от очередной прихоти. Так вы научитесь копить свои средства.

Третье, не видитесь на скидки. Обычно вещи, которые продаются быстрее уже потеряли свою значимость. И со временем вам придется покупать новые, чтобы их заменить. Такие «скидки» действуют на вашу психологию и вы хотите закупиться про запас, тратя при этом большую сумму, на которую вы совсем не рассчитывали.

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Также эксперты советуют постоянно развиваться, чтобы выходить на новый уровень. В современном мире существует большое количество ниш, которые нужно еще заполнять. И новое увлечение может стать хорошим дополнительным доходом. Как бы там не сложилось, но новые знания тренируют мозг, не давая ему расслабиться.

И последние, не нужно считать, что все богатые люди — мошенники. Это говорит о том, что вы просто ищете оправдание собственных неудач. Проще всего обвинять других, а себя считать жертвой.