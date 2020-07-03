Киберполиция пресекла деятельность мошенницы, которая продавала несуществующий товар

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Киберполиция пресекла деятельность мошенницы, которая в социальной сети продавала несуществующий товар

Сотрудники киберполиции в Кировоградской области совместно со следователями полиции области под процессуальным руководством местной прокуратуры пресекли противоправную деятельность женщины, которая в соцсети продавала несуществующий товар, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастна 25-летняя девушка. Она создавала фиктивные страницы в социальной сети, на которых размещала объявления о продаже одежды. После заказа потерпевшими девушка в личной переписке уточняла детали заказа и требовала полную предоплату за товар. Получив деньги, подозреваемая блокировала пользователей, которые осуществили оплату.

По предварительным данным женщина обманула более 80 граждан и нанесла ущерб на общую сумму более 170 000 гривен. Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемой. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, платежные карты и более 25 000 гривен.