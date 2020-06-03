Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» становится все более популярной

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В Минфине сообщили, что государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» становится все более популярной, а в рамках программы уже выдано 554 кредита на сумму 348,4 млн грн

В Министерстве финансов Украины сообщили, что государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» становится все более популярной. Только за последнюю неделю мая банки-партнеры выдали 75 новых кредитов на общую сумму в 55,5 млн гривен, информирует enovosty.com/news.

Всего же в рамках программы уже выдано 554 кредита на сумму более трети миллиарда гривен (348,4 млн грн).

Кроме того, банки начали кредитование по новым инструментом программы — частичные кредитные гарантии. На прошлой неделе Укргазбанк выдал два таких «гарантированных кредита» на общую сумму 2,8 млн грн.

Также банки-партнеры программы начали прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены правительством во время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).

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В частности за неделю спрос на займы под такие условия составил 346 млн гривен. Интересно, что 20% портфеля сформировали частные банки, которые недавно присоединились к программе. Этот факт лишь подтверждает правильность выбранной Минфином и Фондом развития предпринимательства модели максимального расширения круга уполномоченных банков.