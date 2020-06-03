Появилось незабываемое видео запуска крылатых ракет с отечественного РК «Нептун» (ВИДЕО)

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Украинский ракетный комплекс R-360 "Нептун" успешно прошел испытания

Украинский ракетный комплекс R-360 «Нептун» успешно прошел испытания на военном полигоне «Алибей», расположенном на юге Одесской области. Об этом сообщает Defence blog , информируют Экономические Новости.

Во время тестирования комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун» были проверены тактико-технические характеристики, в частности, дальность и точность поражения военно-морских целей. Морские цели были поражены в указанном диапазоне.

Ракета Р-360 весит 870 кг, вес боеголовки — 150 кг, дальность запуска составляет 280 км, а скорость — около 900 км/ч. Ракета способна подниматься на высоту от 3 м до 10 м. Комплекс может одновременно запускать до 24 ракет. Система может быть тесно интегрирована и адаптирована к смежным системам вооружения. Это расширяет защищаемую область и увеличивает общую боеспособность войск.

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Как сообщалось ранее, украинская оборонная промышленность способна разрабатывать сложные образцы вооружения и военной техники в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины. Производство этих ракет будет осуществляться в Украине. Система крылатых ракет «Нептун» разработана проектировщиками Государственного предприятия «Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.