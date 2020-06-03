Киберполиция блокировала деятельность злоумышленника, который «кинул» 50 покупателей

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В Херсонской области Киберполиция разоблачила мужчину, который через известный вебресурс обманул более 50 граждан

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Херсонской области совместно со следователями полиции Херсонщины под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 36-летнего злоумышленника , информирует enovosty.com/news.

Полицейские установили, что злоумышленник размещал объявления о продаже сельскохозяйственной продукции на одной из известных украинских вебплатформ. Во время общения с пострадавшими мужчина просил перечислять предоплату за товар, после — не выходил на связь.

Покупателям, которые не соглашались на предоплату, высылал посылки через почтовый сервис, используя документы третьего лица. В почтовые отправления клал продукцию, которая не соответствовала требованиям заказчика и цена которой была значительно ниже реального товара. А в некоторых случаях вообще отправлял пустые отправления. Таким образом подозреваемый обманул около 50 граждан. Во время следственных действий правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.