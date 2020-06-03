РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

03.06.2020 г.
15:55В Украине запускают онлайн-регистрацию земельных участков
15:02Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке
13:00Белые осадки, выпавшие на Киевщине 2 июня, оказались не снегом, - синоптик
10:38Госпогранслужба сделала экстренное заявление о поездках за границу
09:31В Украине к эпидемии COVID-19 может добавиться еще одна. Появилось предупреждение
09:07Жертва "копов" в Кагарлыке публично рассказала о зверских издевательствах
08:46Испытуемый рассказал о главной "побочке" вакцины от COVID-19
Все новости общества

Аналитика

03.06.2020

Кредит МВФ: на что согласилась Украина ради нескольких миллиардов

Кредит МВФ: на что согласилась Украина ради нескольких миллиардов
В рамках новой программы сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) в 2020 году Украина получит 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную ...
29.05.2020

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Украина и мир аккуратно выходят из карантина, Forbes впервые с 2016 года опубликовал список 100 самых богатых бизнесменов Украины, а погода продолжает ...
29.05.2020

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
В сети со ссылкой на различные источники появляется все больше информации о том, что Путина пытается "слить" его же ближайшее окружение, и очень скоро ...

Последние новости

03.06.2020 г.
15:55 В Украине запускают онлайн-регистрацию земельных участков
15:37 Срок сдачи российских ледоколов проекта 22220 отодвигается все дальше за горизонт, - Злой Одессит
15:02 Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке
15:00 В Израиле испытали высокоточную артиллерийскую ракету: яркое видео испытаний
14:40 В Армении у ребенка с COVID-19 выявлен синдром Кавасаки
14:00 Ученые обнаружили регион с самым чистым воздухом на планете
13:40 Последствия COVID-19: экономике США понадобится почти 10 лет для восстановления
13:20 Система автофиксации нарушений ПДД в действии: количество превышений скоростного режима снизилось на 40%
13:11 Главный эпидемиолог Швеции первый раз признал ошибкой свою стратегию
13:08 Отпуск 2020: Что ждать от цен на путёвки
13:00 Белые осадки, выпавшие на Киевщине 2 июня, оказались не снегом, - синоптик
12:42 Жёсткий ответ Рогозина Маску: Роскосмос будет выпускать лифты!
12:40 ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолет NH90 Sea Lion
12:38 Россия и Восточная Европа - новые источники коронавируса, - ВОЗ
12:21 Польша может оштрафовать "Газпром" на крупную сумму из-за "Северного потока-2"
12:20 Расследование показало, что Китай скрыл важную информацию о COVID-19, когда он только появился
12:12 Путин разрешил России первой наносить ядерный удар
12:00 В США напали на украинскую журналистку во время разгромов (ВИДЕО)
11:55 Путин резко потерял благосклонность народа
11:48 SpaceX показала вернувшуюся на космодром ракету Falcon 9 (ФОТО)
10:48 В Украине ввели в обращение новую монету в 10 гривен
10:38 Госпогранслужба сделала экстренное заявление о поездках за границу
10:37 Как Илон Маск Роскосмос расстроил, или почему Рогозин плачет на батуте (ВИДЕО)
09:44 Во сколько сейчас обходится борщ в Украине
09:31 В Украине к эпидемии COVID-19 может добавиться еще одна. Появилось предупреждение
09:17 Какие вызовы ждут гривну в июне
09:07 Жертва "копов" в Кагарлыке публично рассказала о зверских издевательствах
08:46 Испытуемый рассказал о главной "побочке" вакцины от COVID-19
08:44 На пути самоуничтожения: В Кремле царит старческое слабоумие и отвага, - мнение
08:40 Ещё одно страна объявила о победе над COVID-19
08:20 Найден способ замедлить распространение COVID-19 в общественных местах
07:55 67 лет на троне: редкие фотографии королевы Елизаветы II
07:10 Топ-10 фото самой красивой пещеры в Восточной Европе
02.06.2020 г.
23:50 Лондон, которого уже нет: яркие фото концертных площадок из прошлого (Фоторепортаж)
20:59 В Китае разработали инновационный материал, который может самовосстанавливаться
20:46 Украинского военного в оккупированном Крыму похитила ФСБ
20:24 Строительство российских вертолетоносцев в оккупированном Крыму ожидаемо зависло, - Злой Одессит
19:58 В РФ женщины устроили давку из-за дешевых кастрюль (ВИДЕО)
19:48 Ярослав Жалило рассказал о значении увеличения остатка на казначейском счете
19:22 Военные США получили модернизированные танки M1A2 Abrams (ФОТО)
18:59 ВСУ получили модернизированный штурмовик Су-25
18:40 В Украине контрабандисты подделывали сигареты Винниковской табачной фабрики и мировых брендов: СБУ изъяла 15 млн пачек
18:29 США показали Путину что будет, если он попытается обидеть Украину, - Бутусов
17:58 В Украине замедлилась потребительская инфляция
17:39 В РФ растет количество новых случаев заражения COVID-19
17:17 Под Киевом выпал летний снег (ВИДЕО)
16:57 Киберполиция блокировала несанкционированный доступ к учетным записям интернет-пользователей
16:43 В РФ произошел масштабный разлив топлива (ВИДЕО)
16:23 Госбюджет сведен с профицитом в 8,5 млрд грн
15:58 Протесты в США: Трамп заявил о готовности ввести нацгвардию в Нью-Йорк
15:41 Некоторые региональные бюджеты в РФ не продержатся и пару месяцев, - Злой Одессит
15:28 СБУ блокировала контрабанду сигарет в ЕС (ВИДЕО)
15:18 В китайском Ухане обнаружили 300 бессимптомных носителей COVID-19
15:02 Большинство стран НАТО поддерживают сближение Украины с альянсом
15:00 Турция откроет свои границы для украинских туристов уже с 1 июля
14:40 Обстановка накаляется: в Лас-Вегасе в ходе массовых беспорядков расстреляли двух полицейских
14:20 Стало известно, когда в Украину ворвется настоящее лето
13:40 Немецкая армия испытывает новый пулемет MG4 A3
13:21 Парад Победы станет позором для Путина, - историк Андрей Зубов
13:10 Возможно ли превратить Крым в остров?
Все новости »

Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке

Главная » Последние новости » Новости общества » Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке
 
Печать Отправить на почту

 

 

Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке, что значительно упростит назначение пенсий

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», которым предлагается введение электронной трудовой книжки, информирует enovosty.com/news.

Согласно законопроекту, учет трудовой деятельности будет происходить и в электронной форме и в бумажной. Ведение трудовой книжки в бумажной форме будет осуществляться по желанию работника. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что принятие законопроекта сделает процедуру начисления пенсий автоматической.

Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря законопроекту доступ к информации о стаже сотрудников будет упрощен

Читайте: Госбюджет сведен с профицитом в 8,5 млрд грн

Министр социальной политики Марина Лазебная сказала, что после принятия закона сразу будут созданы все необходимые условия для автоматического начисления пенсий Пенсионным фондом.

Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке

Лазебная отметила, что для оцифровки трудовых книжек и внесения их в реестр понадобится около 5 лет. Реализация законопроекта не предполагает выделения дополнительных денежных средств из госбюджета.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 45

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги мая: Парадоксы пандемии, погодные сумасбродства и флешбеки 90-х
Что происходит в России: Путина сливают его же кореша?
Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО)
Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию
Год Зе: победы и поражения президента Зеленского. Оценки экспертов
Коллективный Путин и его составные части
Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Все статьи


Читайте также

Госбюджет сведен с профицитом в 8,5 млрд грн
 Рада окончательно отклонила закон о пенсионном возрасте для женщин
Медицинские услуги в Украине существенно подорожают, цены будут отвечать рыночным
 Олег Голубенко рассказал о возможных источниках покрытия дефицита госбюджета
В НБУ рассказали о работе банков на майские праздники
 Рада проголосовала за изменения в госбюджет
Виктор Скаршевский рассказал о ситуации с уменьшением средств на едином казначейском счету
 РФ при нефти ниже $25 жить оказалось ох как непросто, - Злой Одессит

Армия

Бронированный автомобиль KRAZ SHREK ONE TC
Радиолокационная станция 3DELRR (США)
Бронеавтомобиль Fennek (Германия-Нидерланды)
Ракета класса «воздух—воздух» Mitsubishi AAM (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Ефремов
Александр
Бойко
Владимир
Гройсман
Владимир
Береза
Борислав
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Вирус на троих: Почему не только Китай в ответе за пандемию


Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Что происходит в России: Путина сливают его же кореша? (11880)

Оккупанты РФ внезапно обнаружили проблемы с мостом в Крым. Три причины (11204)

Мировой рынок нефти: Провальная стратегия Газпрома и Роснефти дорого обойдется россиянам, - Михаил Крутихин (ВИДЕО) (10278)







Коронавирус

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help



bigmir)net TOP 100

 