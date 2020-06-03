Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке

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Кабмин одобрил законопроект об электронной трудовой книжке, что значительно упростит назначение пенсий

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», которым предлагается введение электронной трудовой книжки, информирует enovosty.com/news.

Согласно законопроекту, учет трудовой деятельности будет происходить и в электронной форме и в бумажной. Ведение трудовой книжки в бумажной форме будет осуществляться по желанию работника. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что принятие законопроекта сделает процедуру начисления пенсий автоматической.

Премьер-министр подчеркнул, что благодаря законопроекту доступ к информации о стаже сотрудников будет упрощен

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Министр социальной политики Марина Лазебная сказала, что после принятия закона сразу будут созданы все необходимые условия для автоматического начисления пенсий Пенсионным фондом.

Лазебная отметила, что для оцифровки трудовых книжек и внесения их в реестр понадобится около 5 лет. Реализация законопроекта не предполагает выделения дополнительных денежных средств из госбюджета.