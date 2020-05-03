В Сети появилась смешная фотожаба про «Вільне місто Черкаси»

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Исполком горсовета Черкасс самостоятельно разрешил возобновить работу для части предпринимателей города, в связи с многочисленными обращениями представителей бизнеса.

Фотожаба появилась на странице в Facebook блогера и политолога Алексея Голобуцкого, информирует enovosty.com/news.

«Мы не отменили карантин, мы только смягчили, и мы фактически восстановили социальную справедливость, разгрузив такой большой строительный магазин, как «Эпицентр» , потому что там очень большое скопление людей, а рядом в нашем городе есть много строительных магазинов, которые также будут работать с соблюдением санитарных условий», — сказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

«Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску», — сказал городской голова Черкасс.